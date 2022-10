Grippe aviaire : confinement obligatoire pour les volailles élevées en plein air en Pays de la Loire

Les volailles élevées en plein air vont devoir être confinées en Pays de la Loire pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, a annoncé mercredi soir le ministère de l'Agriculture. Notre région est l'un des territoires les plus productifs en matière avicole.

ⓘ Publicité

À lire aussi Vendée : l'angoisse du retour de la grippe aviaire sur le marché de Challans

Dans les départements ligériens, mais aussi en Bretagne et dans les Deux-Sèvres, "les mises à l'abri sont obligatoires et des tests réguliers en élevage et avant tout mouvement sont mis en place", a indiqué le ministère dans un communiqué. Si les éleveurs ne respectent pas ces nouvelles règles, leurs indemnisations pourront être réduites.

À lire aussi Deux cas de grippe aviaire détectés en Mayenne

Après une saison 2021-2022 catastrophique (plus de 21 millions de volailles abattues entre fin novembre et mi-mai), le virus a recommencé à frapper des élevages français dès fin juillet, de manière exceptionnellement précoce. Or le risque de contamination s'accroît en automne, à la faveur de la baisse des températures et des migrations d'oiseaux sauvages vers le sud.

À lire aussi Grippe aviaire en Mayenne : les agriculteurs déplorent les différences de règles avec les particuliers

Avant même la reprise de la maladie cet été, la facture de la grippe aviaire s'élevait pour l'Etat à plus d'un milliard d'euros pour indemniser les pertes des professionnels. "Les mesures générales de prévention sanitaire sont plus que jamais de mise et les professionnels tout comme les particuliers sont invités à les respecter" avertit le ministère de l'Agriculture.