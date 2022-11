Grippe aviaire : vers un assouplissement du confinement pour les petits élevages en plein air

Un assouplissement des mesures de confinement pour les petits élevages en plein air : alors qu'un nouvel épisode de grippe aviaire touche les éleveurs, la mesure est actuellement examinée par les autorités sanitaires à la demande du ministre de l'Agriculture. Interrogé sur France Bleu Périgord , Marc Fesneau a fait le point ce lundi sur les mesures de confinement, les mécanismes d'indemnisations et les espoirs suscités par le vaccin. Le niveau de risque est passé de "modéré" à "élevé" sur l'ensemble du territoire métropolitain selon un arrêté publié au Journal officiel jeudi 10 novembre . Cet arrêté contraint les éleveurs à confiner leurs animaux. La grippe aviaire a entraîné l'abattage de plus de 770.000 animaux depuis l'été en France et l'épizootie, propagée par les grands oiseaux migrateurs, menace toujours.

France Bleu Périgord : Le confinement des volailles est-il vraiment la seule solution face à la grippe aviaire ?

Marc Fesneau : À date, c’est la seule solution pour essayer de préserver le maximum d’élevages. Ce n’est pas seulement la décision du ministre, c’est une décision prise avec les autorités sanitaires, l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), avec les scientifiques. C'est celle qui nous paraît la plus opportune dans le moment qu’on traverse. Je sais parfaitement le sentiment de désespérance des éleveurs, le sentiment que chaque année c’est un peu Le jour sans fin. Parce qu’on reprocède à des abattages, à des confinements et je comprends - au-delà de la question des mécanismes d’indemnisation - qu’ils aient le sentiment qu’on ne sortira pas de cette influenza. Tout le sujet pour nous est de passer cet épisode-là et d’avoir un vaccin suffisamment qualifié en sortie d’hiver pour mieux protéger les élevages, en particulier de canards.

Sur les élevages en plein air de petite taille ou de taille modeste - qui sont nombreux en Dordogne -, on a demandé à l’Anses de regarder dans quelle mesure on pourrait un peu relâcher la pression sur ces élevages-là, en fonction de données scientifiques et de leur risque de contagiosité à d’autres élevages. Pas dans les trois jours qui viennent mais dans les semaines qui viennent, pour rassurer un peu les éleveurs.

Où en est-on du vaccin ?

Le vaccin a été autorisé à l'expérimentation au mois de juin. L'expérimentation est en cours dans plusieurs pays dont la France. On a de premiers résultats mais pour l'instant ils sont trop fins pour avoir quelque chose de précis et qui permette de qualifier... Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On aura des résultats plus tangibles en décembre-janvier ce qui permettra ensuite - dès lors que le vaccin serait qualifié - d'avoir une stratégie vaccinale pour la saison prochaine. En moins d'une année, si le vaccin fonctionne, on aura la capacité d'avoir une stratégie vaccinale qui permette de mieux protéger nos élevages. Et - je le dis au passage - on a un deuxième sujet c'est quand même qu'on préserve nos capacités d'exportation de certains de nos produits. On travaille également avec nos collègues européens pour qu'à l'extérieur de l'Union européenne, les pays avec lesquels on fait du commerce acceptent la vaccination.

Que répondez-vous aux éleveurs qui assurent que l'obligation de confiner augmente d'un tiers leurs coûts de production ?

Il y a deux types d’indemnisations. Les indemnisations sanitaires pour ceux qui sont "victimes" de mesures d'abattage et des indemnisations économiques. Cela représente, de tête, 300 dossiers en Dordogne, 95% sont mis en paiement dans le cadre d’une phase d’avance et, pour les dossiers sanitaires, une partie est déjà mise en paiement. Ça, c’est pour le précédent épisode de grippe aviaire, la période qui vient de se dérouler. Avec ce nouvel épisode, malheureusement, on va avoir besoin de regarder avec eux les nécessités d’indemnisation. Les choses se sont déployées assez rapidement et, je le répète, plus d'1,1 milliard d'euros ont été déployés sur la filière. L'objectif pour nous c'est d'aider les éleveurs à passer le cap et de faire en sorte que l'année prochaine, avec le vaccin, on ait quelque chose qui permette d'aborder plus sereinement la période.

Jusqu'à 20.000 euros pour les "dossiers les plus délicats" après l'orage de grêle de juin

La grippe aviaire n'est pas le seul sujet de préoccupation des agriculteurs de Dordogne cet automne. Certains agriculteurs ont perdu 100% de leur production lors d'un orage de grêle qui a touché le Ribéracois en juin dernier. Ils estiment les pertes à plus de 100.000 euros. Pourtant, la mission flash a prévu des aides plafonnées à 5.000 euros par exploitation. Sur ce point le ministre évoque un examen des dossiers "au cas par cas". "Une enveloppe complémentaire a été demandée par la DDT (NDLR, Direction départementale des territoires rattachée au ministère de l'Agriculture), on va instruire leur demande. Dans les dossiers les plus délicats, on pourra aller jusqu’à 20.000 euros. Les cas à plusieurs centaines de milliers d’euros sont très rares, il faut se polariser sur ceux-là, voir le rôle des assurances, des banques (...). Objectivement à chaque fois qu’on a des accidents, on essaie d’être au rendez-vous et d’étudier au cas par cas." À quand le versement des aides ? "Je sais bien que pour un agriculteur confronté à des problèmes de trésorerie, ça peut paraître très long mais on est dans des délais. Sur les premiers dossiers, les aides sont versées. Les autres vont arriver dans les jours qui viennent. On est en train de les instruire pour que ça puisse arriver d’ici la fin de l’année."