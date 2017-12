Grippe aviaire confirmée dans le Lot-et-Garonne mais la souche est faiblement pathogène

Les analyses confirment, ce dimanche soir, la présence d’une souche faiblement pathogène de la grippe aviaire dans un élevage de canard de Monbahus dans le Lot-et-Garonne. L’exploitation était en quarantaine depuis vendredi. 12.000 canards vont être abattus par précaution.

On attendait les résultats pour ce lundi matin mais finalement, les analyses ont été plus rapides que prévues. Malheureusement, elles sont mauvaises. La grippe aviaire est confirmée dans l’élevage de canard placé en quarantaine depuis vendredi à Monbahus dans le Lot-et-Garonne. Il s’agit d’une souche H5N3, faiblement pathogène, mais c’est bien le premier cas de grippe aviaire de l’année en Nouvelle-Aquitaine. Le protocole de biosécurité s’appliquera donc et le lot contaminé, soit 12.000 canards, va être abattus, "probablement mardi" confirme Serge Bousquet-Cassagne, le président de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne.

Des tests préliminaires suspects vendredi

Vendredi, l'une des mesures du nouveau protocole de biosécurité entrait en vigueur pour la période des fêtes : les agriculteurs n'avaient plus le droit de déplacer leurs canards, par exemple pour le gavage, sans faire venir, d'abord, les services vétérinaires pour des tests sanitaires préliminaires. C'est là que l'un des lots de canard de cet éleveur-gaveur de Monbahus s'était révélé suspect. La quarantaine avait alors été déclenchée.