Grippe aviaire : création d'une zone de contrôle en Dordogne

Alors que de nouveaux foyers d'influenza aviaires ont été détectés en Lot-et-Garonne, la préfecture de Dordogne annonce la mise en place d'un zone de contrôler temporaire pour certaines communes du département.

De nouveaux foyers d'influenza aviaire H5N8 ont été détectés en Lot-et-Garonne ce mercredi 1er mars non loin des frontières de la Dordogne. A la suite de ces découvertes, la préfecture de Dordogne annonce la mise en place d'une zone de contrôle temporaire dans une quinzaine de communes du département.

Il s'agit des communes de Boisse, Eymet, Faurilles, Fonroque, Issigeac, Monmarves, Monsaguel, Plaisance, Razac d'Eymet, Sadillac, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Capraise d'Eymet, Sainte-Radegonde, Saint-Perdoux et Serres-et-Montguyard.

Aucun palmipède ne doit entrer ou sortir des exploitations

Dans ces communes, la préfecture indique qu'aucun palmipède ne doit entrer dans les exploitations ou en sortir sauf dérogation à demander à la DDCSPP. Tous les détenteurs d’oiseaux doivent mettre en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie. Il s'agit de protéger l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage d’aliments.

Par ailleurs, les mouvements de personnes et de véhicules en provenance ou à destination d'exploitations détenant des volailles (gallus et palmipèdes) sont limités au strict minimum. Le transport et l’épandage du fumier et du lisier non assainis provenant de palmipèdes est interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDCSP.