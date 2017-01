Grippe aviaire dans le Sud-Ouest : la zone d'abattage préventif encore étendue, 232 communes concernées

La liste des communes du Sud-Ouest concernées par l'abattage préventif s'est encore allongée ce mardi matin. Le nombre passe de 187 à 232.

La zone d'abattage préventif des palmipède a une nouvelle fois été étendue dans le Sud-Ouest. C'est désormais 232 communes qui sont concernées dans quatre départements par l'arrêté publié ce mardi au Journal officiel qui ajoute 45 communes par rapport à la liste publiée il y a une semaine.

Une zone qui s'étend à l'Ouest

Le département des Landes est celui où le nombre de communes a le plus augmenté, passant de 72 il y a une semaine à 97 ce mardi, soit 25 communes de plus. Dans le Gers, qui reste le plus touché, avec 105 communes concernées par l'arrêté, l'augmentation est de 13 communes. La situation ne bouge pas dans les Pyrénées-Atlantiques, dont 15 communes sont toujours citées. Dans les Hautes-Pyrénées, en revanche, les communes triplent, passant de 5 à 15.

Le virus H5N8, repéré fin novembre, continue de s'étendre dans les élevages du Sud-Ouest. 129 foyers ont été repérés dans des exploitations, selon les derniers chiffres du ministère de l'agriculture rendus publics ce lundi. L'épizootie touche huit départements, mais la plupart des foyers infectieux sont concentrés dans le Gers (66 cas) et les Landes (34 cas), qui sont aussi les deux premiers départements producteurs de canards gras.

