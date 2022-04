Grippe aviaire dans les Deux-Sèvres : "On n'a pas envie d'envoyer nos poules à l'abattoir"

Alors que des mesures d'abattage préventif se déploient dans les Deux-Sèvres pour faire face à la grippe aviaire, certains éleveurs s'y refusent. A un peu plus d'un kilomètre du GAEC Jarry à Moncoutant-sur-Sèvre, se trouve un élevage d'oies en reproducteur. "Il s'agit de grands parentaux. C'est un élevage très sensible car il n'y en a que deux en France. On fait donc partie de la zone de dépeuplement pour protéger ces élevages-là et que la filière puisse repartir derrière", explique Amélie Belaud. Sauf que pour l'instant abattre ses animaux sains est pour elle "inconcevable".

Plus de 250 élevages sont concernés par les mesures de dépeuplement prises dans les Deux-Sèvres pour faire face à l'épidémie de grippe aviaire. Amélie Belaud qui élève des poules pondeuses depuis plus de trois ans dit "comprendre totalement les inquiétudes de l'Etat et du ministère de l'Agriculture", mais plaide pour des alternatives moins contraignantes. "Peut-être faire des tests sur nos poules régulièrement pour être sûr qu'elles soient saines", glisse-t-elle. Au total, 1 183 863 volailles ont été abattues dans le département à la date du 26 avril, animaux malades et abattages préventifs réunis.

Je ne compte pas les laisser partir si en face on n'a pas une assurance de nos indemnités

Le problème explique-t-elle, c'est l'incertitude autour des indemnisations. "Les indemnités à 100% sont prises sur 150 jours. Après, on passe à 50%. Sauf que nous risquons d'être vide pendant un an car quand les poules arrivent elles ont 5 mois. Ça va mettre du temps pour que tout le monde se remette en place. Et nous, si ça passe à 50% on ne peut pas vivre quand on a un très lourd investissement". 1,2 million d'euros ont été nécessaires pour construire le bâtiment des poules pondeuses.

Je ne me vois pas sans travailler

"On suit un protocole de biosécurité très strict pour ne pas mettre en danger l'autre élevage", rappelle également Amélie Belaud. Désinfection des camions d’œufs, d'aliments à l'entrée du site, désinfection, poules renfermées depuis le mois de novembre... La date limite pour l'abattage est fixée au 30 avril. "Vu que la pression retombe au niveau de la grippe aviaire, on a espoir de les garder", dit-elle. L'éleveuse deux-sévrienne met aussi en avant l'impact psychologique. "J'aime ce que je fais. Je ne me vois pas sans travailler".

A bientôt 40 ans, Amélie Belaud raconte vivre au jour le jour même si se pose la question de l'avenir. "Il y a des tests sur des vaccins sur les canards qui devraient être faits. Le canard, la dinde sont assez vecteurs de la maladie. Après est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les implantations des bâtiments, est-ce que tous les animaux reproducteurs qui tiennent une filière ne devraient pas être mis dans un autre secteur ? Je ne sais pas, je n'ai pas de solution", conclut-elle redoutant de passer le prochain hiver "la boule au ventre".