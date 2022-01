Grippe aviaire dans les Landes : "la situation est très préoccupante" pour le ministre de l'Agriculture

À la date du 07 janvier 2022, la France compte 63 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage. C'est le département des Landes qui, une nouvelle fois, est le plus touché avec 33 élevages contaminés. Le ministre de l'Agriculture a tenu à rappeler que "c'est trois fois moins que l'an dernier à la même époque". Pourtant Julien Denormandie a reconnu que le virus continuait de circuler.

France bleu Gascogne : Quelle est la situation aujourd’hui en France et plus précisément dans les Landes ?

Julien Denormandie: Nous faisons face à un nouvel épisode d'influenza aviaire. Malheureusement, notre pays, comme bon nombre de pays européens aujourd'hui, est touché par un nouvel épisode d'influenza aviaire. La France est moins touchée que d'autres pays européens, où les situations sont incroyablement difficiles, je pense à l'Italie et à l'Allemagne, notamment. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes durement touchés par cet épisode d'influenza aviaire. Ce soir, on dénombre 63 élevages au niveau national qui sont impactés par ce virus, dont 33 dans le seul département des Landes. Nous sommes dans une situation qui est très préoccupante parce que nous voyons que le virus continue à se diffuser malgré un grand nombre de mesures de protection sanitaire prises.

Il y a un an exactement, vous annonciez un dépeuplement massif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez promettre aux éleveurs landais qu'il n'en est pas question aujourd'hui ni demain

Votre question est très compliquée. Lorsque le virus est là, le seul moyen de lutter contre lui est de dépeupler les élevages qui sont infectés et de faire de même dans une zone de protection aux alentours. Au moment où je vous parle, c'est déjà plusieurs centaines de milliers de volailles qui ont été abattus. C'est la seule solution. Lorsque le virus arrive, nous n'avons d'autre choix que de dépeupler.

La situation est très préoccupante. Alors s'il faut aller plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le ferons sans hésitation

Aujourd’hui La situation est très préoccupante. Est ce qu'il faudra adapter les protocoles? Ce n'est pas à exclure. S’il faut aller plus loin, nous irons plus loin. C'est véritablement ça le sens de cette grande réunion que j'ai tenue cet après-midi ici à Mont-de-Marsan, avec Geneviève Darrieussecq et l'ensemble des professionnels. Donc, s'il faut aller encore plus loin que ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui, nous le ferons et nous le ferons sans aucune hésitation.

C'est le quatrième épisode de crise aviaire en six. Que dites-vous aux éleveurs landais ?

Je leur dis qu’il y a évidemment un appui humain. Il y a également un accompagnement économique puisque nous allons d'ores et déjà rouvrir l'ensemble des dispositifs d'indemnisation. Dans le département du Nord, qui a été impacté il y a déjà plusieurs semaines, les dispositifs ont déjà été ouverts,. Dans le département des Landes, les dispositifs seront ouverts dès la mi janvier.

Je leur dis aussi que l'ensemble des efforts qu'ils ont réalisé était nécessaire. C'est beaucoup d'investissement, notamment sur des mesures de biosécurité. Probablement ces investissements ne sont pas étrangers au fait qu'en comparaison à l'année dernière, au même moment, nous avons dans ce département des Landes trois fois moins de cas. Mais malheureusement, force est de constater qu'en dépit de cela, le virus arrive à circuler et ce de manière très préoccupante.

Alors quelle solution?

Comment fait-on pour assurer la pérennité de nos élevages dans une situation où, chaque année maintenant, le virus revient sur notre territoire? Évidemment, par les mesures de protection sanitaire, de biosécurité, mais aussi et probablement par des avancées sur des questions comme celle de la vaccination. D'ailleurs, je vous l'annonce, nous allons lancer des expérimentations sur des zones très précises avec deux vaccins potentiels dont un produit par un laboratoire de Nouvelle-Aquitaine. Il faut aussi porter le sujet au niveau européen, ce que je vais faire dans les toutes prochaines semaines. Pour pouvoir convaincre que cette question de la vaccination est probablement essentielle. Elle comporte d'autres questions, notamment des questions économiques et des questions d'exportation. Et donc, il nous faut trouver le bon équilibre.

La vaccination est une des armes pour lutter contre l'influenza aviaire

Moi, j'ai toujours eu une position très claire. Je pense qu'à terme, la vaccination doit absolument être l'une des armes dont on doit se doter pour pouvoir lutter contre ce phénomène de l'influenza aviaire. Je n'ai aucun doute dessus, alors il nous faut agir avec méthode. Il nous faut agir dans la concertation avec les professionnels. Il nous faut agir de manière scientifique. Nous serons le premier pays européen à le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin homologué.

Alors sur quel territoire et avec quel protocole? On aura une grande réunion avec tous les professionnels le 12 janvier pour déterminer tout cela. Je pense qu’il n'y a pas d'autre solution à terme que de se doter de la vaccination. J'en suis convaincu. Mais encore une fois, avec méthode et concertation.