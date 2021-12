Grippe aviaire dans les Landes : "Les jours à venir seront décisifs", estime un spécialiste

Des nouveaux cas de grippe aviaire ont été détectés dans les Landes à Mant et à Castelner. Désormais, 7 élevages de canards sont concernés, et pour plusieurs éleveurs, politiques et scientifiques, les jours à venir seront décisifs.