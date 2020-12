Grippe aviaire dans les Landes : mesures renforcées après la confirmation d'un foyer hautement pathogène

La confirmation est arrivée ce mardi matin par le ministère de l'Agriculture. Le laboratoire national de référence de l'Anses a mis en évidence la présence du virus influenza aviaire H5N8, hautement pathogène, sur l'exploitation de Bénesse-Maremne. Ce week-end, une forte suspicion avait été signalée sur des canards de cet élevage de la côte sud des Landes. Dans la foulée, une zone de contrôle temporaire avait été mise en place et dimanche les 6.500 canards présents ont été abattus.

Suite aux résultats du laboratoire national de référence, connus ce mardi, la préfecture des Landes vient de prendre un arrêté mettant en place les mesures de gestion et de protection prévues par la réglementation européenne. Après ce premier élevage contaminé en France, il s'agit désormais de contenir et éviter une propagation du virus.

Deux zones délimitées et aucun mouvement de volailles

Ainsi, une zone de protection de 3 kilomètres et une zone de surveillance de 10 kilomètres sont mises en place autour de l'élevage atteint (liste des communes à retrouver ci-dessous). Dans ces deux zones, un recensement et une surveillance renforcée des élevages de volailles sont mis en place par les services vétérinaires. Aucun mouvement de volaille n'est autorisé.

Par ailleurs, 18 exploitations, pas forcément situées dans les zones de protection ou de surveillance, ont été identifiées comme ayant eu des échanges avec le site de Bénesse-Maremne. Elles sont également placées sous surveillance. Là encore, aucun mouvement de volailles ne peut avoir lieu depuis ou vers celles-ci.

Un deuxième arrêté préfectoral interdit désormais la chasse au gibier à plume dans ces deux zones.

Appel à la vigilance

La préfecture des Landes appelle tout un chacun à la vigilance et notamment les éleveurs, promeneurs, chasseurs et les particuliers qui ont une basse-cour, mais aussi les détenteurs d'oiseaux et les vétérinaires. Elle demande d'appliquer les mesures de biosécurité, indiquées dans l'arrêté ministériel du 8 février 2016, et de signaler toute mortalité d'oiseaux.

La préfecture rappelle qu'une amende de 4e catégorie peut être délivrée pour non respect des consignes, une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant être minorée ou majorée.

Une étude épidémiologique est en cours pour déterminer l'origine de la contamination.

L’interprofession mobilisée

Dans un communiqué, le Cifog, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, tient à confirmer sa vigilance face à l'évolution de l'influenza aviaire en France. Mais, les professionnels "étaient préparés à la survenue d'un cas dans un élevage français, comme cela s'est produit dans les Landes. Les professionnels sont en effet mieux préparés que lors des précédents épisodes : la mise en place d'une zone de contrôle temporaire (ZCT) avec interdiction de mouvement des animaux dans un rayon de 10 km, sur la base de la suspicion et sans attendre la confirmation qui peut prendre quelques jours, en est un élément déterminant."

À moins de trois semaines de Noël, ils insistent sur le fait que la grippe aviaire ne se transmet pas à l'homme.

Communes en zone de protection (zone 3km)

Angresse

Bénesse-Maremne

Capbreton

Labenne

Orx

Saubrigues

Communes placées en zone de surveillance (zone 10km)