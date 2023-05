Grippe aviaire : "Certains parlent une heure", les appels d'éleveurs en détresse au numéro de crise de la MSA

Depuis le retour récent de l'influenza aviaire dans les Landes , Yolande Mothes occupe toutes ses journées à répondre au téléphone, la ligne unique mise en place par la MSA Sud-Aquitaine ( Mutualité sociale agricole , la sécurité sociale des agriculteurs). Une ligne destinée aux professionnels du secteur en détresse, touchés par une crise. Le numéro à composer : 05 59 80 64 84. Depuis l'apparition des premiers cas dans le département la semaine dernière, la responsable du pôle "relation clients" a reçu 18 appels.

ⓘ Publicité

Certains appels peuvent durer une heure

Elles sont deux à réceptionner les appels. Tout se passe sur leur écran d'ordinateur, dès qu'un coup de fil se déclenche, un message apparaît : "crise agricole". "On sait tout de suite que c'est un appel qui vient de la ligne spécifique" expose la responsable. Après cinq ans d'existence, plus de cinq ans aussi d'épisodes de grippe aviaire à répétition, le dispositif est maintenant bien rôdé à la MSA. "Vendredi (peu après l'apparition des premiers foyers), un message a été envoyé à tous les agents pour signaler que le dispositif "crise" était activé. Dès lors, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et ça part. On se met en ordre de marche" raconte Yolande Mothes.

Sa mission à elle donc, répondre. "Les personnes qui nous appellent sont des exploitants touchés, qui ont parfois déjà eu des abattages . Certains vont parler pendant une heure, confie-t-elle. Une heure, à parler, avec parfois des silences. À parler de tout. À la fin, nous leur expliquons le dispositif, les aides possibles. Ils répondent alors que cela va aller, qu'ils avaient surtout besoin de parler."

Des situations déjà vécues, parfois plusieurs fois

Parler, trouver les mots. Pas facile, car parmi ces 18 appels, un certain nombre de professionnels ont déjà vécu cette situation. Plusieurs fois : le virus, les canards à abattre. Yolande Mothes rapporte : "Je pense notamment à deux appels. Deux qui m'ont dit vouloir arrêter. "Je voulais continuer un peu, mais là, j'arrête". En plus, on leur a demandé des investissements, ils ont fait des emprunts. On leur a aussi demandé de respecter des mesures drastiques. Et tout part. On peut comprendre qu'ils jettent l'éponge."

Yolande Mothes raconte encore qu'elle retrouve des agriculteurs d'une année sur l'autre : "Les crises à répétition, c'est terrible, on n'en finit jamais. Pour certains, on commence à rentrer dans leur famille, c'est important pour nous de leur demander si on peut les rappeler la semaine d'après, prendre des nouvelles."

La responsable sait que l'influenza aviaire aura un impact sur la durée. Si parler peut soulager sur le moment, restent les difficultés à résoudre à plus long terme. Ces appels servent donc aussi à évaluer les besoins de chaque interlocuteur. "On redirige ensuite vers nos services spécialisés" relate l'agent de la MSA.