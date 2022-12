Grippe aviaire : début d'un vide sanitaire préventif dans le Sud-Ouest

Le CIFOG comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, teste à partir de ce 15 décembre 2022 ce qu'elle appelle "le plan Adour", un vide sanitaire dans 68 communes du sud ouest, dont 10 communes du Gers : Aignan, Ayguetinte, Bivès, Céran, Idrac-Respaillès, L'isle Jourdain, Monferrand-Savès, Pouydraguin, Saint-Médard, Ségos.

ⓘ Publicité

Le but est d'éviter que les élevages soient contaminés par la quatrième vague de grippe aviaire qui s'abat sur la France.

Quatre départements sont concernés par ce vide sanitaire : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Cette opération totalement inédite doit durer un mois, jusqu'au 15 janvier 2022.

Vide sanitaire très localisé

Ce vide sanitaire très localisé est appelé "plan Adour". Il concerne une poignée de communes par départements, les poules pondeuses et les salles de gavage sont conservés, il peut reste des canards ou des poulets en fonction des communes. Le CIFOG qui organise ce dépeuplement anticipé explique viser les zones concernées par une importante densité animale.

La Confédération paysanne désapprouve

La Confédération paysanne du Gers désapprouve cette opération, sa porte-parole Sylvie Colas s'étonne du choix des communes parfois distantes de 50 kilomètres comme c'est le cas entre Céran (32) et Saint-Médard (32). Le syndicat dénonce du "clientélisme", une enveloppe de 11 millions d'euros est débloquée pour les indemnisations :

"c'est la première fois qu'on finance de la non-production" dit la confédération paysanne.

Elle aurait préféré une baisse d'intensité des élevages dès l'apparition des cas de grippe aviaire bien plus au nord, en Vendée.

La grippe aviaire est-elle en train de redessiner la carte des exploitations agricoles ?

Alors qu'un vide sanitaire très localisé aux Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Gers débute pour un mois,

certains agriculteurs préfèrent entamer une reconversion.

loading

C'est le cas d'Isabelle Combinan, âgée de 59 ans. Après 35 ans passés dans l'élevage de poulets à Samaran dans le Gers, elle tourne la page, elle est devenue enseignante à Toulouse au sein d'une association, l'ASEI qui aide à l'insertion des jeunes en situation de handicap. Elle témoigne : "Je ne suis plus agricultrice, je ne veux même plus entendre parler d'agriculture, je suis anonyme dans Toulouse, j'ai changé mes plaques d'immatriculation et remplacé le 32 par le 31, j'ai le sentiment d'avoir été abandonnée, on n'intéresse personne, on ne s'occupe pas de savoir si le producteur gagne de l'argent ou pas, tout le monde est content d'avoir le bon poulet du Gers, maintenant j'ai des revenus et je trouve que c'est bien ainsi."

Le mari d'Isabelle lui aussi se reconvertit, il vient de passer son permis poids lourd.