Grippe aviaire : des cas confirmés sur des oies à Turretot, une zone de contrôle mise en place

Les volailles devront rester confinées jusqu'en janvier au moins dans une centaine de communes au nord du Havre. Des cadavres d'oies victimes de la grippe aviaire ont été retrouvés mardi à Turretot. Ce vendredi, la préfecture de Seine-Maritime annonce la mise en place du zone temporaire de contrôle autour de la commune. C'est le quatrième foyer détecté en Seine-Maritime.

101 communes concernées

Alors que le virus circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, le préfet de Seine-Maritime prend des mesures pour 101 communes dans un périmètre de 20 kilomètres autour de Turretot. La liste complète sur le site de la préfecture , ou dans le document en bas de l'article.

Une zone temporaire de contrôle est mise en place dans un périmètre de 20 kilomètres autour de Turretot. - Préfecture Seine-Maritime

À l’intérieur de ces zones, diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage et notamment un renforcement des mesures de biosécurité :

– mise à l’abri des volailles d’élevage et de basse-cour : nettoyage et désinfection des tenues et équipements, mouvements de personnes limités au strict minimum au sein des basses-cours et des élevages ;

– surveillance renforcée des élevages (analyses de laboratoires) ;

– adaptation des activités cynégétiques (limitation du transport et d’utilisation d’appelants de gibier d’eau aux catégories 1 et lâcher de gibier à plumes soumis à validation de la direction départementale de la protection des populations

DDPP).

Ne pas s'approcher des oiseaux sauvages

Il est spécifiquement demandé de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et plus particulièrement dans cette ZCT. Il est rappelé que, pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.

Toute mortalité d’oiseaux sauvages dans cette zone, sans cause évidente, doit être signalée à :

- l’antenne départementale de l’Office français de la biodiversité (OFB) au numéro suivant : 02 35 32 07 10,

- la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime au numéro suivant : 02 35 60 35 97.