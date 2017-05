Grippe aviaire : des éleveurs de canards déversent du fumier à Pau pour réclamer leurs aides

Les éleveurs de canards réclament les aides auxquels ils ont droit depuis des mois, dans la crise de la grippe aviaire. Une action de protestation anonyme a été organisée à Pau, dans la nuit de mardi à mercredi. Du lisier a été déversé devant un bâtiment administratif de la DDTM, boulevard Tourasse.

L'action n'était pas annoncée et elle n'est pas revendiquée. Du fumier a été déversé à Pau par des éleveurs de canards, dans la nuit de mardi à mercredi, devant la cité administrative. Les manifestants ont visé le bâtiment de la DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer, qui gère le dossier de la grippe aviaire.

Toujours en attente des aides promises

L'opération surprise n'a été organisé ni par le mouvement des canards en colère, ni par le syndicat FDSEA 64, qui assurent avoir découvert l'information ce mercredi matin. Contactés par France Bleu Béarn, ils disent "applaudir cette action" qui traduit la colère des professionnels, qui n'ont pas touché d'indemnisation de l'Etat, depuis six mois et l’arrêt de la production, à cause de la grippe aviaire.

Le patron de la FDSEA 64 rencontre le nouveau ministre de l'agriculture

Bernard Layre le patron de la FDSEA 64 est d'ailleurs à Paris ce mercredi pour évoquer le dossier des indemnisations, avec le nouveau ministre de l'agriculture, Jacques Mézard. L'ex ministre, Stéphane Le Foll, avait promis aux agriculteurs une enveloppe pour la fin mai. Selon Jean-Philippe Carrère, chargé de la filaire avicole à la FDSEA 64, les éleveurs ne peuvent plus attendre, les aides doivent être débloquer d'urgence.