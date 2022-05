Grippe aviaire: des éleveurs impatients et désoeuvrés

"C'est vide, on n'entend rien. Pas un bruit de dindon, pas une spirale qui marche. Pas d'alimentation, rien. C'est le grand vide". Eleveur depuis 35 ans Thierry Lumineux nourrit d'ordinaire près de 100 mille poulets et dindons dans ces 4 grands bâtiments installés à La Flocellière près de Pouzauges en Vendée. Mais l'épidémie de grippe aviaire a touché comme jamais auparavant la Vendée. Le 6 mai dernier encore 533 foyers étaient identifiés. "Les dernières images qu'on a, c'est un tapis tout blanc. C'était pas beau" se remémore cet éleveur qui a eu le temps d'écouler ses poulets sains à l'abattoir avant que le virus n'infecte ses dindes et dindons envoyés directement à l'équarrissage : "La solution de confiner la volaille était sûrement l'une des meilleures, parce-que si on avait tout laissé dehors tout aurait crevé".

Cette nouvelle épizootie de grippe aviaire est inédite par son ampleur. Pour la première fois les oiseaux sauvages ont contaminé des élevages lors de la remontée de leur migration des pays du Sud, ce qui a entraîné une deuxième vague. 16 millions de volailles ont été abattues depuis novembre, dont 11 millions dans le Grand Ouest. "Il n'y a personne de responsable. Ce n'est pas vrai. La nature est plus forte que nous. C'est à nous de s'adapter à la nature" juge Thierry Lumineux qui attend tout désormais du vaccin.

Le vas et vient quotidien des camions dans la ferme s'est arrêté © Radio France - Yves-René Tapon

Le ministère de l'agriculture a d'ailleurs annoncé que la France débutait ce mardi l'expérimentation de deux vaccins contre la grippe aviaire pour les palmipèdes. Les tests sont financés par l'État, des conseils régionaux, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses), l'école vétérinaire de Toulouse et le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog). Il faudra cependant attendre au mieux "début 2023" pour aboutir.

Quant aux aides annoncées elles arrivent mais trop lentement aux yeux de certains:" J'ai reçu aujourd'hui sur mon compte les 75 % de la valeur marchande le jour de l'abattage. Et le dossier été déposé le 20 mars. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Les deuxièmes aides qui vont être encore beaucoup plus longues seront celles du vide sanitaire".

Comme 18 autres départements la Vendée avec 533 foyers identifiés le 6 mai demeure "en risque élevé". En attendant de très nombreux éleveurs ont dû faire le vide dans leurs bâtiments.

