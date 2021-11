Grippe aviaire : des manifestants contre le confinement des volailles "élevées en plein air" réunis à Pau

Environ 250 personnes se sont rassemblées ce mardi après-midi devant la Direction départementale de la protection des populations de Pau à l'appel de deux syndicats minoritaires, la Confédération paysanne et le Modef, pour protester contre la claustration des volailles, décidée par le gouvernement le 5 novembre pour lutter contre l'épizootie l'influenza aviaire. Quelques personnes, quatre ou cinq, sont ensuite entrées dans le bâtiment pour rencontrer la direction.

Pour lutter contre la grippe aviaire, le gouvernement a décidé de placer en novembre tout le territoire métropolitain au niveau de risque "élevé". Cela implique :

la mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filet des basses-cours ;

l'interdiction de l’organisation de rassemblements et de la participation des volailles originaires des territoires concernés ;

des conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et l’utilisation d'appelants ;

une interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée de la France jusqu’au 31 mars ;

une vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.

En France, trois basse-cours ont été contaminées dans l'Est (l'Aisne et les Ardennes), contaminations confirmées en septembre. Côté animaux sauvages, des cygnes ont été trouvés infectés par le virus de l'influenza aviaire le 24 septembre (Moselle) et le 12 novembre (limite Meuse et Meurthe et Moselle).