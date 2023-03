Grippe aviaire : des mouettes retrouvées mortes en Ille-et-Vilaine, de nouvelles mesures mises en place

Déjà détecté en août 2022, le virus de la grippe aviaire semble actuellement montrer un regain d’activité dans le département d’Ille-et-Vilaine. Depuis une semaine, des mouettes rieuses ont été retrouvées mortes, autour de plans d’eau des communes de Bain-de-Bretagne, Châtillon-en-Vendelais, Vitré, Montreuil-sous-Pérouse et Hédé-Bazouges. Elles étaient porteuses de l'influenza aviaire, ce qui fait craindre de nouvelles introductions du virus dans les élevages de volailles. Actuellement, 50 foyers ont été détectés en Bretagne, et cinq en Ille-et-Vilaine.

Des mesures de précaution à mettre en œuvre

Face à ce constat, la préfecture d'Ille-et-Vilaine appelle à appliquer rigoureusement plusieurs mesures , pour protéger les élevages de volaille d'une potentielle contamination. À savoir :

- le renforcement des mesures de biosécurité (mise à l’abri). Les basses-cours doivent être tout particulièrement protégées des contacts avec les oiseaux sauvages en maintenant les volailles dans des cabanes ou sous filets.

- la surveillance renforcée des élevages (analyses de laboratoires),

- l’adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes).

Il est également rappelé dans un communiqué que, pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus. Les chiens doivent être tenus en laisse. Par ailleurs, toute mortalité d’oiseaux sauvages, sans cause évidente, doit être signalée à la mairie. Leur manipulation par des personnes non autorisées doit être évitée.