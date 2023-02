Grippe aviaire : des mouettes, sans doute infectées, sont mortes dans le Loiret

Il n'y a aucune certitude pour l'instant. Mais, c'est "très probablement" l'épidémie de grippe aviaire qui est à l'origine de la mort de plusieurs mouettes rieuses, entre mardi et jeudi, dans le Loiret. 4 cadavres ont déjà été retrouvés à proximité de points d'eau dans la métropole orléanaise. Des analyses sont toujours en cours. Mais d'après les premiers résultats, un gène de la grippe aviaire a bien été retrouvé sur les animaux.

"Moi, je n'ai jamais vu ça" confie un ornithologue amateur

A plusieurs kilomètres de là, plus d'une dizaine de mouettes rieuses ont été retrouvées mortes près du lac de Cepoy, dans le Montargois. " On entend parler de la grippe aviaire depuis plusieurs mois sur le littoral, concernant les mouettes. Donc, on s'attendait à ça" explique Christian Chandellier, ornithologue amateur de l'association Gâtinais Nature. " Mais, moi je n'ai jamais vu ça, autant de cadavres de mouettes autour du lac". Pour l'instant, rien ne dit là non plus qu'il s'agit de la grippe aviaire. Les services vétérinaires vont procéder à des analyses.

Que faire si vous découvrez un oiseau mort ?

Dans un communiqué à la presse ce jeudi soir, la Préfecture du Loiret rappelle quelques consignes à respecter en cas de découverte d'un oiseau mort.

• Ne touchez pas l’oiseau, mais notez le lieu de découverte (le géolocaliser si possible)

• Signalez-le à l’Office départemental de la biodiversité (02 38 57 39 24) ou à la mairie de la commune de découverte.

• Si vous allez ensuite dans un élevage de volailles ou une basse-cour, veillez à changer de vêtements et de chaussures

La semaine dernière, dans le Loiret, deux cas de grippe aviaire avaient été détectés chez des particuliers du Loiret, à Neuville-aux-Bois et à Tavers. Les autorités sanitaires avaient procédé à l'abattage de près de 150 volailles.