Grippe aviaire : des piscines et des jouets pour les poules confinées de Thomas Simonin à Laître-sous-Amance

Le confinement de ses poules l'hiver au moment des migrations d'oiseaux sauvages, Thomas Simonin, à la tête de "Picorette et Compagnie" à Laître-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle), commence à en avoir l'habitude, lui qui est installé en bio depuis 2015. "Tous les ans, c'est un peu la même histoire. Mais c'est sûr que c'est stressant d'avoir le risque sanitaire sur le dos", explique-t-il.

Les poules de Thomas Simonin, assignées à résidence © Radio France - Isabelle Baudriller

Quel risque ? Celui d'une contamination de ses volailles par le virus de la grippe aviaire, La maladie - qui ne présente pas de danger pour l'homme - est très contagieuse et entraîne l'abattage d'élevages entiers en cas d'infection. "Financièrement, pour s'en relever, c'est très compliqué", souligne Thomas Simonin.

Face à l'importante mortalité d'oiseaux sauvages ces derniers jours encore, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a placé toutes les communes du département en zone de protection temporaire. Les mesures de surveillance sont encore renforcées mais le confinement des volatiles, lui, remonte au 8 novembre dernier, lorsque le risque épizootique est passé au niveau "élevé".

Dérogation pour vendre en "œufs plein air"

Dans leur poulailler, les 4 000 volailles de Thomas Simonin produisent entre 3 500 et 3 700 œufs par jour. Et même si elles ne gambadent pas dehors actuellement, l'éleveur peut conserver par dérogation l'appellation "œufs bio plein air". Sans la dérogation, "avec les restrictions du bio, les prix des aliments bio, si on vend ces œufs au prix des œufs au sol ou œufs cages, économiquement ce n'est plus la peine de travailler quoi !"

Thomas Simonin, troisième génération d'agriculteurs, est installé depuis 2015 © Radio France - Isabelle Baudriller

"Quand on a des poules qui ont l'habitude de sortir tous les jours de 11h jusqu'à la tombée de la nuit, le fait de les confiner ajoute un gros stress dans le bâtiment donc oui, ce n'est pas terrible !" ajoute Thomas Simonin. Alors ? Ses poules sont choyées : "On met de la luzerne bio dans des filets pour qu'elles aient un peu de verdure dans le bâtiment, j'achète des piscine pour enfants en forme de coquillages de toutes les couleurs, je mets des balles de plastiques pour enfants, elles s'amusent avec ça ! Tout cela crée un environnement plus favorable pour le confinement des volailles". Sans oublier la diffusion de musique classique dans le poulailler. Mais ça, c'est toute l'année !