Grippe aviaire : Des restrictions pour les éleveurs de volailles dans une partie du Morbihan

A partir de ce samedi 30 juillet 2022, les professionnels et les particuliers qui ont des volailles, dans une partie du Morbihan, doivent les mettre à l'abri pour au moins 21 jours. Un cas de grippe aviaire très pathogène, l'influenza aviaire, a été détecté chez un goéland à Lorient.

Ces derniers jours, un cas de grippe aviaire très pathogène, l'influenza aviaire, a été détecté chez un goéland à Lorient, dans le Morbihan. Ce virus ne se transmet pas à l'homme mais il circule fortement dans la population des oiseaux sauvages. Le Préfet du Morbihan met donc en place une zone de vigilance, pour 21 jours minimum.

Chez les éleveurs et les particuliers, les volailles doivent rester à l'abri à Gâvres, Lanester, Larmor Plage, Locmiquélic, Lorient, Ploemeur, Port-Louis et Riantec. Si vous trouvez un cadavre d'oiseau sauvage ou un oiseau malade, ne le touchez pas. Idem si vous trouvez des déjections ou des plumes. Et contactez la mairie de la commune où vous êtes ou l'Office français de la biodiversité au 02 97 47 02 83.