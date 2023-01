Grippe aviaire : deux abattoirs réquisitionnés en Vendée

Euralis Gastronomie aux Herbiers et Ernest Soulard aux Essarts-en-Bocage sont les deux abattoirs sollicités par la préfecture de Vendée pour abattre les volailles touchées par l'épizootie de grippe aviaire. Depuis début décembre les règles se sont durcies. Dès qu'un élevage est touché il est entièrement euthanasié. Et dans une zone de 20 km autour tous les oiseaux bons pour la consommation sont envoyés de manière anticipée à l'abattoir. Avec interdiction de repeupler. "Il faut agir rapidement pour limiter un emballement" précise le ministère de l'agriculture dans ses instructions.

Deux millions de volailles ont été touchées depuis le 1er octobre dernier

"C'était nécessaire puisqu'il faut assumer ce qu'on appelle le dépeuplement", réagit Eric Coutand vice-président de la FDSEA de Vendée, "c'est à dire qu'il faut sortir les animaux de la zone par l'intermédiaire des abattoirs. Et puis aussi, un peu plus largement, protéger ce qu'on appelle les sites stratégiques où sont en fait les bons producteurs, ceux qui vont assurer demain la reprise de l'activité, qui produisent des canetons, des poussins ou des dindonneaux".

Il y a toujours des tests qui sont effectués avant l'abattage ajoute Guy-Marie Clergeau éleveur aux Landes-Genusson et membre de la Coordination Rurale, "s'ils sont négatifs et que la volaille est valorisable elle est valorisée, si elle est trop petite elle l'est en croquettes pour animaux, c'est toujours bon à prendre".