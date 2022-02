Grippe aviaire : deux élevages de Vieillevigne touchés, de nouvelles mesures de sécurité

De nouveaux cas de grippe aviaire sont recensés dans deux élevages de canards et de poules à Vieillevigne (Loire-Atlantique). Par précaution, toutes les volailles et les oiseaux captifs doivent être confinés dans un rayon de 10 kilomètres autour de la commune.

La grippe aviaire continue de faire des ravages. De nouveaux cas viennent d'être détectés dans deux élevages de canards et de poules à Vieillevigne (Loire-Atlantique), dans le vignoble nantais. La préfecture met donc les deux établissements sous surveillance.

Un périmètre de sécurité

À partir de ce dimanche 27 février, interdiction également à Vieillevigne et dans un rayon de 10 kilomètres aux alentours de sortir ses volailles et ses oiseaux domestiques ou en captivité. Elles doivent rester confinées, et cela jusqu'à nouvel ordre. La mesure concerne au total 11 communes en Loire-Atlantique, voici la liste :