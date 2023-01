Grippe aviaire : deux mouettes contaminées en Drôme et Ardèche, appel à la vigilance

La grippe aviaire est bien en Drôme Ardéche. Les élevages étaient déjà en passé en phase dite de biosécurité depuis novembre, avec des volailles mises à l'abri pour manger et des filets de protection pour empêcher les contacts avec la faune sauvage. Cette fois, ce sont aussi vers les particuliers que les efforts de contrôle se portent.

Deux mouettes ont été découvertes les 25 et 26 janvier à Soyons (Ardèche) et Bourg-lès-Valence (Drôme). Les analyses confirment ce mardi 31 janvier qu'il s'agit bien du virus IAHP hautement contagieux. Rien d'affolant à cette découverte tant que le virus ne circule que dans la faune sauvage. Mais il faut éviter qu'il ne se propage dans les élevages.

135 communes dans les zones de contrôle temporaire

Les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche ont donc mis en place des ZCT, des zones de contrôle temporaire dans un rayon de vingt kilomètres autour des lieux de découverte des mouettes infectées et au moins pour trois semaines. Cela concerne 67 communes dans la Drôme et 68 communes en Ardèche. Et dans le rayon de 5 kilomètres, c'est-à-dire pour les 18 communes les plus proches, les deux préfectures annoncent des visites vétérinaires dans tous les lieux de détention.

Protéger les basses-cours

En raison du risque élevé face à la grippe aviaire, les éleveurs appliquent déjà les mesures de sécurité. Ce sont les particuliers qui doivent maintenant redoubler de vigilance. Il faut éviter si l'on a quelques poules dans le jardin que des animaux sauvages puissent venir manger leur nourriture (risque de contamination accru) . Il faut se laver les mains avant de s'occuper de ses oiseaux et si possible avoir des chaussures spéciales pour accéder à l'enclos.

Par ailleurs, les préfectures demandent également de ne pas s'approcher, ni nourrir les oiseaux sauvages. Le public doit également éviter de fréquenter les zones humides (bords d'étangs et de rivières) où stationnent les oiseaux sauvages du fait de la possible présence de virus dans les fientes.

18 communes particulièrement surveillées

Les 9 communes dans la zone de contrôle renforcé de 5 kilomètres en Ardèche :

Charmes-sur-Rhône

Châteaubourg

Cornas

Gilhac-et-Bruzac

Guilherand-Granges

Saint-Georges-les-Bains

Saint-Péray

Soyons

Toulaud

Les 9 communes dans la zone de contrôle renforcé de 5 kilomètres dans la Drôme :