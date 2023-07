Grippe aviaire : deux nouveaux cas dans les Landes, la profession est résignée

Les canards ont été abattus dans les deux élevages touchés à Saint Yaguen et à Maylis, mais d'autres abattages préventifs pourraient avoir lieu dans la zone touchée.

Le département des Landes a déjà connu une poussée inédite du virus au mois de mai. Le printemps est en règle générale considéré comme une période sans risque de grippe aviaire jusque-là, mais cette année le virus a traversé les saisons. Après la consternation de la profession, aujourd'hui, l'heure est plutôt à la résignation.

"On s'est fait à l'idée que la grippe aviaire n'avait plus de saison, qu'elle peut frapper n'importe quand, qu'il faut vivre avec ce virus" résume Marie-Hélène Cazaubon, la présidente de la chambre d'agriculture des Landes.

En effet, la grippe aviaire n'est plus un virus hivernal. Les Landes ont connu une flambée inédite au mois de mai dernier. 25 foyers avaient été recensés, le dernier à Miramont-Sensacq. Depuis, on a connu six semaines de tranquillité. Un certain fatalisme semble s'installer dans la profession même si le cas de Maylis inquiète tout particulièrement, car il se situe en Chalosse, l'épicentre de la production de canards gras où les élevages sont très nombreux et très proches les uns des autres.

"Pour le moment, la filière fait le dos rond et serre les dents" reconnaît Marie-Hélène Cazaubon. Toute une profession attend désormais la vaccination que beaucoup considère comme l'unique façon de sauver la filière. Cette vaccination devrait débuter en octobre.

