Grippe aviaire : deux nouveaux foyers dans les Landes, l'inquiétude monte

Le virus de la grippe aviaire continue de se propager dans les Landes et deux nouveaux élevages ont été déclarés infectés, à Peyre et Castaignos-Souslens, portant à neuf le nombre de foyers dans le département apprend ce vendredi 31 décembre France Bleu Gascogne. Pour éviter une propagation incontrôlable du virus, comme cela avait été le cas lors des saisons 2016-2017 puis 2020-2021, le ministère de l'Agriculture a décidé de renforcer les mesures de restriction, dans des zones allant jusqu'à 20 kilomètres autour des élevages infectés.

Limiter la densité des animaux en Chalosse

Jusqu'alors des zones de protection de 3 kilomètres autour des foyers, où tous les canards étaient abattus de manière préventive, et des zones de surveillance de 10 kilomètres, où les mouvements d'animaux étaient considérablement limités, ont été instaurés. Désormais, des zones renforcées de 20 kilomètres sont également mises en place. Cela concerne une grande partie de la Chalosse, cœur de la production de foie gras dans les Landes. Les mouvements de volailles y sont encadrés et, jusqu'au 7 janvier, les mises en place de volailles d'un jour (cannetons ou poussins) sont interdites, précise un communiqué du ministère. "C'est une mesure de précaution pour éviter que le départ de feu se propage, déclare Marie-Pierre Pé, directrice du Cifog, l'interprofession du foie gras. En suspendant les mises en place de petits canetons et petits poussins dans cette zone, cela permet de limiter la densité des animaux." Des aides sont prévues pour les éleveurs concernés.

Deux départements limitrophes des Landes ont également été touchés par le virus de la grippe aviaire cet hiver. Le premier cas du Sud-Ouest a été confirmé le 16 décembre dans un élevage de canards prêts à gaver de la commune de Manciet, dans le Gers. Des foyers sont aussi apparus dans les Pyrénées-Atlantiques. Au total, 22 foyers ont été identifiés dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers, précise le ministère de l'Agriculture. Les élevages touchés ont été à chaque fois dépeuplés, puis désinfectés. C'est ainsi que plus de 600.000 volailles ont d'ores et déjà été abattus en France cet hiver.