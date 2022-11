Grippe aviaire : devez-vous confiner vos poules dans le Vaucluse ?

Les particuliers qui ont, par exemple deux ou trois poules dans leurs jardins doivent-ils les confiner au même titre que des éleveurs professionnels en raison de la grippe aviaire ? La réponse est oui et les règles sont les mêmes dans toute la France et pour tout le monde. Le Vaucluse est donc également concerné, même si aucun cas n'a encore été détecté dans le département pour l'instant cette année, contrairement au Gard, département voisin . Voici dans le détail les obligations auxquelles les particuliers sont sensés se conformer.

Confinement obligatoire

"Le confinement est obligatoire, y compris pour les détenteurs de basse-cours", clarifie la préfecture du département à la demande de France Bleu Vaucluse. Une basse-cour étant définie par le dictionnaire Larousse comme un "lieu où l'on élève, de façon artisanale, la volaille et les lapins domestiques", les particuliers qui possèdent des poules, des canards ou des oies sont tenus de les confiner au même titre que des éleveurs et ce quel que soit le nombre de volatiles qu'ils possèdent. "Le confinement consiste à minima en la mise en place de filets sur la basse-cour de façon à ce que les oiseaux extérieurs ne pénètrent pas à l'intérieur et pour éviter d'avoir un contact rapproché respiratoire", ajoutent les autorités dans ce même communiqué. "Tous les détenteurs de volailles sont tenus de respecter la réglementation."

Déclarer les volailles en mairie

À cette obligation s'ajoute celle de déclarer sa basse-cour à la mairie de sa commune. Cette mesure permet de pouvoir facilement contacter les propriétaires le jour où un foyer d'influenza aviaire venait à apparaître dans une commune limitrophe. Il faut aussi exercer une surveillance quotidienne des animaux. Les symptômes de la grippe aviaire étant des difficultés respiratoires, digestives ou nerveuses, et même une perte d'appétit selon le ministère de l'Agriculture.

Quelle application ?

Mais concrètement, comment appliquer ces mesures chez soi ? C'est là que ça se complique. Ces règles sont premièrement assez méconnues du grand public et ensuite quand elles le sont, elles sont peu appliquées. France Bleu Vaucluse est allé à la rencontre de particuliers propriétaires de volailles dans le secteur de Cucuron, et les réactions sont unanimes. La question des moyens et de la volonté de respecter ces mesures est clairement posée. "Moi je ne confinerai pas mes poules", lance Armelle, catégorique. "Je n'ai pas d'abri suffisamment grand pour les confiner", explique un habitant de Lambesc, de l'autre côté de la Durance.

Pour beaucoup c'est aussi une question d'envie. Marion par exemple vient d'adopter 30 poules de réforme destinées à l'abattoir et ça lui ferait mal au cœur de les enfermer. "Déjà qu'on les sauve d'une triste destinée, c'est pas pour les confiner. Nous on veut vraiment vivre avec les animaux, dans le respect du bien-être animal. Alors bien-sûr il y a des contacts avec d'autres oiseaux mais bon, ça ne me fait pas peur. Et puis de toute façon là où on habite, en pleine campagne, personne ne viendra vérifier", explique-t-elle. Une amende existe pourtant et s'élève à 750 euros.

"Je pense que c'est une question un peu compliquée pour beaucoup de gens, déjà pour les poules qui sont enfermées 24 heures sur 24 dans des poulaillers. Ça veut dire changer les clôtures parce qu'il y a des petits oiseaux qui peuvent rentrer. Donc ça veut dire changer tout un poulailler. Et ensuite il y a beaucoup de gens qui laissent leurs poules en liberté toute la journée et qui n'ont pas l'espace suffisant pour les confiner dans des conditions qui soient en accord avec le bien-être animal", résume Igéline, une habitante de Cucuron, diplômée en santé animale et propriétaire de poules.

Des éleveurs divisés sur la question

Mais certains éleveurs, pas tous, puisque certains s'opposent au confinement des volailles, appellent les particuliers à jouer le jeu quand même et à se conformer aux règles pour éviter la transmission de la grippe aviaire et donc l'abattage d'élevages entiers. "De grâce mettez vos animaux à l'abri. La réglementation s'applique pour vous aussi. Ce n'est pas qu'une affaire d'activité professionnelle", insiste Joël Limouzin, le vice président de la FNSEA, le principal syndicat agricole en France. Mais là-dessus, il n'existe pas de consensus dans la filière puisque des éleveurs de volailles (en plein air notamment) dénoncent "une mise à mort de leur activité" à travers ces mesures.