Grippe aviaire : de nouveaux cas en Périgord juste avant les fêtes, une catastrophe pour les éleveurs

Deux fois en huit mois, c'est du jamais en vu en Dordogne et un énorme coup dur pour les éleveurs à moins d'un mois des fêtes de fin d'années. Plusieurs cas de grippe aviaire ont été identifiés dans le Sarladais. Les équipes des services vétérinaires (DDETSP, Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations) sont mobilisées pour mener l'enquête épidémiologique et déterminer l'origine de ces nouvelles contaminations.

Les analyses sont positives

Selon Yannick Frances, vice-président de la chambre d'Agriculture, les analyses réalisées sur deux élevages de canards dans le secteur de Saint-Geniès par le laboratoire départemental sont revenues positives ce mardi. Selon nos informations, un troisième élevage est lui aussi positif dans le même secteur. L'éleveur a fait tester ses animaux et il a reçu le résultat, il doit faire abattre ses 800 oies.

Selon Yannick Frances, l'abattage dans les élevages concernés ne pourra pas commencer ce mardi car les équipes spécialisées sont retenues dans les Deux-Sèvres où l'épidémie touche déjà de nombreux élevages. "C'est le désarroi le plus total" réagit le vice-président de la Chambre d'Agriculture car la filière a déjà été touchée cette année.

Une deuxième crise en moins d'un an

Au printemps dernier, la crise précédente a fait des ravages dans les élevages de palmipèdes de Dordogne. Plus d'un demi-million de volailles ont été abattues en Périgord.

En octobre dernier, un cas de grippe aviaire avait été détecté dans un élevage de poulettes de Saint-Georges-Blancaneix dans le Bergeracois. 43.000 volailles avaient été abattues. Il s'agissait d'un cas qui était resté isolé.