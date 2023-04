Grippe aviaire : des questions sur la vaccination des volailles à l'automne

Le virus de la grippe aviaire a conduit à l'abattage de 22 millions de volailles en France au cours de l'hiver 2021-2022. On ne connaît pas encore les chiffres pour l'hiver qui vient de s'achever, mais, déjà, une course contre-la-montre est engagée pour vacciner les volailles avant la prochaine saison. Pour vacciner de manière préventive et efficace, la campagne doit être menée avant l'hiver. Il s'agit de laisser au vaccin le temps d'agir avant les premières flambées épidémiques. Sauf qu'aucun vaccin n'a encore reçu d'autorisation de mise sur le marché. Deux expérimentations sont en cours en France, menées sur des canards, par les laboratoires Ceva Santé Animale et Boehringer Ingelheim. L'agence sanitaire française Anses se penche sur les résultats de ces tests qu'on attend dans les prochaines semaines.

Des délais difficiles à tenir

Le ministre de l'Agriculture a annoncé jeudi "une précommande de 80 millions de doses" mais il n'est pas certain que cela garantisse que la France dispose d'un volume suffisant. Le PDG du laboratoire Ceva Santé Animale, Marc Prikazky était interrogé sur France Bleu Gironde en novembre 2022 . Il expliquait alors qu'à partir de la commande de l'État, il faut compter environ neuf mois avant que "quelques millions de doses" sortent des usines. Cela nous emmènerait donc en janvier 2024. À l'aune de ces déclarations, la dead-line de l'automne paraît difficile à tenir. D'autant que les deux vaccins ne sont pas encore validés.

Les préconisations de l'Anses

Dans ces conditions, l'Anses a rendu un avis sur la stratégie à adopter en imaginant deux cas de figure :

Les doses de vaccin sont limitées : l'agence suggère de vacciner en priorité les animaux reproducteurs afin de préserver le renouvellement des élevages.

Les doses sont plus abondantes : l'Anses recommande de vacciner plus d'animaux, en se concentrant sur les espèces les plus à risque, comme les dindes et canards, et les volailles qui ont accès au plein air.

Les réticences de la filière

Ces préconisations sont accueillies avec une certaine inquiétude par les professionnels de la filière, réticents à l'idée de vacciner les reproducteurs. Interrogé par l'AFP, le secrétaire général de l'association des professionnels de l'œuf, s'inquiète de la réaction des acteurs. La France vend à l'étranger des œufs fécondés, poussins ou canetons d'un jour qui serviront à peupler les élevages sur place. Les accouveurs ont estimé qu'au moins 50 pays fermeraient leurs frontières aux animaux français s'ils étaient vaccinés, a affirmé Maxime Chaumet.