Grippe aviaire en Béarn : la situation s'aggrave

On peut dire désormais que c'est quasiment toute la filière palmipèdes et volailles qui est touchée en Béarn. Dans un communiqué, la préfecture annonce qu'en plus de l'élevage de Baigt-de-Béarn, il y en a un autre à Préchacq-Navarrenx où la grippe aviaire a été détectée. Quatre autres exploitations font l'objet de "suspicions fortes" : une suspicion analytique à Arget et trois suspicions cliniques à Lichos et Garlin.

159 communes sous surveillance

Les pouvoirs publics ont établi une liste de 159 communes où s'appliquent des mesures préventives pour les professionnels :

Tous les mouvements de volailles sont strictement interdits.

Les volailles de basses-cours doivent impérativement être confinées dans les bâtiments ou des enclos avec pose de filets sur le dessus (aucun contact avec des oiseaux sauvages ou d’élevage).

Tous les transports d’oiseaux vivants (y compris vers l’abattoir), de fumiers et de lisiers à l’intérieur, en provenance ou à destination de ces zones, sont interdits.

Les rassemblements de volailles (foires, marchés, expositions) sont interdits.

Le lâcher de gibier à plumes est interdit.

Dans ce communiqué il est également précisé les modalités sanitaires d'exploitation et des mesures de désinfection du matériel, des véhicules et des locaux.

Ci dessous la liste des 159 communes concernées (par ordre alphabétique)