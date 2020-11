Grippe aviaire en Bourgogne : les conseils pour protéger ses volailles à la maison

La Saône-et-Loire et la Côte-d'Or font partie des départements à risque face à la grippe aviaire car ils sont traversés par un couloir de migration. Les autorités demandent aux particuliers de protéger leurs basses-cours.

L’influenza aviaire hautement pathogène est une maladie animale infectieuse, virale, très contagieuse qui affecte les oiseaux. Mais depuis le 26 octobre, suite à plusieurs cas positifs confirmés au virus Influenza aviaire aux Pays Bas, en Allemagne et au Royaume Uni, les autorités Françaises ont placé plusieurs départements en risque « élevé » d’introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migrateurs. La Saône-et-Loire et la Côte-d'Or font partie de ces départements à risque qui sont traversés par un couloir de migration.

Qu'implique le classement en risque élevé ?

Le classement en risque « élevé » déclenche l’instauration de mesures de protection renforcées dont l’obligation de confinement ou de pose de filet pour empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages pour tous les élevages commerciaux de volailles et les basses cours. Les élevages professionnels ont eu une formation et appliquent le protocole de protection afin d’éviter que le virus ne pénètre dans les élevages.

Cette consigne est aussi valable pour les personnes possédant des poules chez eux et en basses-cours. Il est urgent et indispensable que chacun, particulier comme professionnel, mette en place ces mesures de protection et de prévention pour protéger les élevages de volailles d’une contamination par le virus Influenza aviaire par les oiseaux sauvages.

Comment protéger mes poules dans mon jardin ?

Si vous possédez des poules chez vous, il est impératif de faire en sorte de les confiner ou d’installer un filet de protection au-dessus de leur enclos voir de réduire celui-ci pour éviter les risques. C’est la seule solution afin d’éviter que d’autres volatiles ne viennent en contact avec vos animaux. A ce jour, la France est indemne d’Influenza aviaire.

La consommation de viande, foie gras et oeufs ne présente aucun risque pour l’homme.