Grippe aviaire en Bretagne : 100.000 canards abbatus en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan

"L'objectif est de protéger le secteur avicole breton" explique Cédric Henry, le président de la FDSEA 35. C'est la première fois que la Bretagne est ainsi touchée par le virus de la grippe aviaire. "_Il faut agir vite pour l'ensemble de nos élevage_s". Un vaste plan d'abatage a été décidé ce mardi 29 mars. Seuls les canards sont concernés "parce qu'ils sont plus sensibles au virus que les autres volailles". Quelques 100.000 canards seront tués dans une zone qui se situe dans un corridor entre le Sud de l'Ille-et-Vilaine et le Sud du Morbihan.

On n'a jamais connu une situation pareille

Les éleveurs concernés par ces plans d'abattage seront indemnisés. Quand à ceux qui sont touchés dans leurs exploitation "on doit les déculpabiliser, cela peut arriver n'importe où, ce n'est pas de leur faute" explique le représentant syndical. Tous les éleveurs doivent également continuer à mettre en place ce qu'on appelle les "mesures de biosécurité". Il s'agit de désinfecter tous les vêtements, les abords des bâtiments, les camions de livraison d'alimentation notamment.

Les volailles de basse-cour doivent être confinées

Les propriétaires de volailles de basse-cour doivent également confiner leurs animaux et signaler toute mort suspecte. C'est une mesure qui peut aussi éviter une propagation rapide de ce virus hautement pathogène.

Un vaccin contre la grippe aviaire ?

Il n'existe ni vaccin, ni traitements contre la grippe aviaire "mais nous souhaitons qu'un vaccin soit mis au point car c'est aujourd'hui la seule solution" estime Cédric Henry. Les leveurs sont inquiets "le blé va manquer à cause d ela guerre en Ukraine, et nous n'aurons peut être plus de volaille, à cause de la grippe aviaire" ajoute le syndicaliste.