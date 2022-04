Grippe aviaire en Dordogne : "c'est un drame humain"

"Il faut les accompagner au plus près". Pour le président de la mutualité sociale agricole en Dordogne (MSA), Jean-François Futtero, il n'y a pas de doute : la grippe aviaire est "un drame humain", un vrai traumatisme pour les éleveurs. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Périgord, ce mardi, alors que le département fait face à sa plus grande crise de grippe aviaire. Au moins 12 foyers ont déjà été confirmés et plus de 100.000 volailles abattues. La MSA s'adresse directement aux agriculteurs touchés pour leur proposer un accompagnement, social et psychologique.

Une cellule d'écoute avec des psychologues

Les travailleurs sociaux de la mutualité peuvent faire une synthèse des besoins avec les agriculteurs, et leurs préciser les droits auxquels ils ont accès. Des séances avec des psychologues sont également proposées. "C'est un désarroi total pour ces agriculteurs, précise Jean-François Futtero. C'est l'outil de travail de plusieurs générations, ça remet en cause tout l'équilibre professionnel et personnel. Ca peut être une cause potentiellement de suicide même si c'est multifactoriel." La plateforme "Agri'écoute" permet aux agriculteurs d'échanger avec des psychologues cliniciens.

La MSA peut également participer aux indemnités financières, en fonction de la situation de chaque adhérents et en complément des aides de l'Etat.