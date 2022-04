Grippe aviaire en Dordogne : une crise "plus compliquée" qu'en 2015 pour les distributeurs de foie gras

"C'est l'un des scénarios catastrophes que l'on redoutait", explique Guillaume Espinet, directeur général des foie gras Espinet et invité de France Bleu Périgord vendredi 8 avril. En moins d'une semaine, les autorités ont détecté douze foyers de grippe aviaire en Dordogne, soit six de plus depuis lundi. Plus de 100 000 volailles ont été abattues, parfois par prévention. "On a tous des souvenirs du dernier épisode dans le département", affirme-t-il. La dernière fois que le Périgord avait été touché par la grippe aviaire, c'était à l'hiver 2015-2016. "Pour le moment, je pense que ça va être plus compliqué. Il y a énormément d'incertitudes sur les volumes de production d'ici la fin de l'année."

Réécoutez l'interview de Guillaume Espinet, invité de France Bleu Périgord ce vendredi. Copier

"Lors de cette première crise, il y avait eu une période de vide sanitaire classique, et puis on avait pu reprendre la production dans des conditions assez bonnes parce que les départements de l'Ouest n'étaient pas touchés", se souvient Guillaume Espinet. Or, cette fois, l'épisode de grippe aviaire a déjà atteint la Vendée depuis le début de l'année. "Ça risque donc de durer assez longtemps, parce qu'on est très dépendants de la production de canetons venus de l'Ouest. Selon nos chiffres provisoires, on estime qu'il ne resterait qu'un tiers des reproducteurs en Vendée, donc cette production issues des canetons va chuter de deux tiers", calcule le directeur général des foies gras Espinet.

à lire aussi Grippe aviaire en Dordogne : la préfecture renforce les mesures sanitaires

Pas de foie gras à Noël ?

La question d'une pénurie de foie gras dans les prochains mois se pose donc sérieusement. "C'est difficile de chiffrer cette baisse de production pour l'instant", affirme Guillaume Espinet. "Jusqu'à maintenant, on avait une production qui nous permettait de tenir jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais avec cet épisode de grippe aviaire, les volumes vont baisser encore plus rapidement." Les foies gras Espinet, qui ont une production linéaire toute l'année, craignent aussi pour les fêtes de fin d'année. "Par ricochet, la production va fortement chuter à l'échelle française et donc ça va toucher les fêtes. Il n'y en aura pas assez pour répondre à la demande habituelle du marché", alerte le directeur général.

Guillaume Espinet envisage donc plusieurs scénarios pour maintenir son entreprise à flot dans les mois à venir. "En 2015, on avait quand même fait fonctionner une partie de l'activité", explique-t-il. "La moitié du personnel était en chômage partiel pendant trois mois. Cette fois, le scénario sera peut-être un peu différent mais c'est certain qu'il y aura du chômage partiel." Le directeur général d'Espinet compte donc sur les aides de l'État pour garder la tête hors de l'eau. "Les pouvoirs publics avaient beaucoup aidé l'ensemble de la filière donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas cette fois." Surtout qu'un autre foyer est toujours à risque et en cours d'analyse. "Il n'y a plus qu'à espérer que la méthode de dépeuplement donne des résultats positifs et ralentisse la propagation", veut croire Guillaume Espinet.