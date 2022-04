Grippe aviaire en Dordogne : la préfecture renforce les mesures sanitaires

"La situation est dramatique, on voit que des foyers éclatent un peu partout et on est tous dans la même galère", souffle Jean-François Roudier, de la Confédération paysanne, en sortant de la préfecture. L'éleveur de canards gras a son exploitation à Saint-Avit-de-Vialard, à quatre kilomètres d'un des foyers de grippe aviaire confirmés dans le département. Il a participé, ce lundi 4 avril à une réunion de crise à la préfecture de la Dordogne, avec pour but d'endiguer la progression de l'épidémie.

La préfecture et les représentants des éleveurs sont tombés d'accord sur l'extension de la zone de surveillance renforcée autour des élevages contaminés. Jusqu'à présent, dans un périmètre de 10 km autour des foyers de grippe aviaire, les mouvements de volailles sont strictement contrôlés. Un nouvel arrêté préfectoral doit paraître ce mardi pour étendre la zone à 20 km, au sein desquels les éleveurs pourront uniquement faire sortir des animaux pour les faire abattre pour la consommation, sous réserves qu'ils soient testés négatifs au virus. Ils ne pourront en revanche pas rentrer de nouvelles volailles sur leur exploitation.

Une route départementale coupée à Prats-de-Carlux

"Notre stratégie c'est de dépeupler le département en nombre d'animaux, mais sans abattre les volailles qui ne sont pas arrivées à terme pour être vendues", explique Yannick Francès, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Dordogne : "Moi je ne veux pas entendre parler d'abattage total. On a vécu ce traumatisme il y a six ans, aujourd'hui il faut qu'on soit raisonnables. On veut que les éleveurs puissent sauver leur saison estivale, on a lourdement insisté auprès du préfet pour prendre en compte la dimension économique des élevages. Il faut sauver les exploitations".

Les couvoirs du département font l'objet de disposition particulières. A Prats-de-Carlux, l'unique couvoir d'oies à tourner toute l'année en France, les élevages alentours feront l'objet de tests plus fréquents qu'ailleurs. Une route départementale a été coupée à la circulation pour éviter à des camions de transport de passer devant, et de potentiellement transporter le virus avec eux. "Cette filière, c'est une partie de l'image de la Dordogne, ce n'est pas neutre", insiste Yannick Francès. La Dordogne compte plus de 500 éleveurs de canards et environ 200 éleveurs de volailles, pour un chiffre d'affaires qui atteint presque les 100 millions d'euros.