Grippe aviaire en Dordogne : le témoignage poignant d'une éleveuse avant l'abattage de ses canards

La vidéo a été tournée ce mercredi matin, à l'aube devant les hangars. Estelle est en train de filmer les hangars encore éclairés avec les canards à l'intérieur : "d'ici deux heures, ils ne seront plus éclairés car on doit abattre nos canards à cause de la grippe aviaire".

Estelle s'excuse des sanglots qui parfois la submerge dans cette vidéo où elle exprime sa détresse : "derrière tout ça il y a des êtres humains, vous ne vous rendez-pas compte [...] vous nous laissez là dans la merde à crever". La jeune femme de 30 ans demande l'aide de l'Etat pour soutenir les éleveurs touchés alors qu'ils se préparaient pour la période la plus importante de l'année avec les fêtes. Estelle a rejoint son père et l'exploitation familiale après la crise de grippe aviaire du printemps. Cette même exploitation est à nouveau touchée par le virus.

En Dordogne, selon nos informations, trois exploitations de Saint-Geniès , d'oies et de canards, sont touchées par la grippe aviaire. L'abattage a eu lieu dans les trois fermes.

Il n'y aura pas d'abattages préventifs

La préfecture de la Dordogne a mis en place des périmètres de 3 et de 10 kilomètres autour des fermes touchées mais elle assure que pour le moment, il n'y aura pas d'abattages préventifs dans les élevages situés à proximité.

Une réunion de crise est prévue avec la filière ce vendredi.