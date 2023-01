Grippe aviaire en Dordogne : le transport des volailles à nouveau autorisé dans six communes

La zone de protection disparaît en Dordogne pour six communes. Jusqu'à présent, Archignac, Marcillac-Saint-Quentin, Paulin, Saint-Crépin-et-Carlucet, Saint-Geniès et Salignac-Eyvigues étaient dans cette zone de trois kilomètres après la découverte de sept cas de grippe aviaire en décembre dernier.

Fin de la zone de protection

La préfecture a décidé depuis le 27 janvier dernier de placer ces six communes dans la zone de surveillance, ce qui signifie que le transport des volailles est désormais autorisé sous condition. Les services de l'État ont pris cette décision pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de nouveau cas de grippe aviaire depuis le 16 décembre dernier et les opérations de nettoyage et de désinfection ont été réalisées dans les foyers infectés .

Levée prochainement de la zone de surveillance

Désormais, 26 communes sont dans la zone de surveillance (située dans un périmètre de 10 kilomètres autour des foyers) avec un confinement des volailles obligatoire dans le secteur. Cette zone de surveillance devrait être levée le 5 février prochain, 9 jours après la levée de la zone de protection si les services vétérinaires ont eu le temps de se rendre dans les élevages de volailles du secteur.