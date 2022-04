Grippe aviaire en Dordogne : les premières indemnisations vont être versées

Une dizaine de jours après la découverte des premiers foyers de grippe aviaire dans le département, les premières aides vont être versées aux éleveurs de volailles du Périgord. La Préfecture de la Dordogne indique que ces aides concerneront les animaux des foyers touchés et les animaux des élevages où un abattage préventif a été ordonné par l'administration.

Un acompte pour commencer

Pour le moment, on ne connaît pas le montant total des aides perçues. Mais le versement des indemnisations se fera en deux étapes. Les éleveurs recevront une première avance qui sera calculée sur 75% de la valeur des animaux, sur la base des barèmes en cours au Ministère de l'agriculture, de la même manière que ce qui a été fait dans les Landes par exemple. Pour les espèces pour lesquelles il n'existe pas de barème national, comme les perdrix ou faisans, cet acompte s'élèvera à 50%. Dans un deuxième temps, des expertises seront réalisées dans les élevages, selon des barèmes du Ministère de l'agriculture. Barèmes qui sont actuellement en discussion au niveau national.

La Préfecture indique que les avances seront versées dès lors que les expertises seront réalisées et après la réception des documents complétés par les éleveurs. Selon la chambre d'agriculture de la Dordogne et le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog), les avances devraient apparaître sur les comptes bancaires des éleveurs dans les dix, peut-être quinze prochains jours. "L'idée c'est qu'il faut faire vite, car les trésoreries vont mal. Et les aides doivent répondre aux besoins de chaque exploitation, en fonction de sa taille, la nature de sa production, ses circuits de commercialisation", indique Pierre-Henri Chanquoi, secrétaire de la chambre d'agriculture. "Il y aura un calcul spécifique à la Dordogne", ajoute Florian Boucherie représentant du Cifog en Dordogne et producteur de foie gras à Prats-de-Carlux. Une réunion de la cellule de crise grippe aviaire est prévue ce mercredi 13 avril en préfecture, en présence de la chambre et des acteurs de la filière. Ces derniers espèrent évoquer la question des indemnisations, afin de déterminer plus précisément les contours de ces aides.

Par ailleurs, la députée LREM du Sarladais Jacqueline Dubois a écrit au ministre de l'Agriculture Julien Denormandie pour lui demander d'ajouter la Dordogne à la liste des départements éligibles à l'exonération des cotisations sociales de la Mutualité sociale agricole. Elle demande également de prévoir des indemnisations pour l'ensemble de la filière, aussi bien les transformateurs, que les revendeurs de foie gras et les abattoirs.