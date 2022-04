Grippe aviaire en Dordogne : près de 75.000 volailles abattues et 9 foyers confirmés

La Préfecture de la Dordogne vient de faire un nouveau point sur la situation de la grippe aviaire. Désormais neuf foyers sont confirmés dans le département, soit six de plus en moins d'une semaine. Près de 75.000 volailles ont été abattues. La liste des communes sous surveillance s'élargie.

Six foyers de plus en quelques jours, la préfecture de la Dordogne vient de faire un nouveau point sur l'évolution de la grippe aviaire dan le département. Il y a désormais neuf foyers identifiés sur les communes de Val de Louyre et Caudeau, Saint-Geniès mais aussi Fouleix, Vergt, Sanilhac et Pressignac-Vicq.

D'autres foyers pourraient être découverts puisque quatre foyers sont "fortement suspectés" selon la préfecture.

A ce jour, près de 75.000 volailles ont été abattues en Dordogne dont près de 15.000 ce mercredi 6 avril.

Le périmètre de surveillance est étendu. Il y a désormais 30 communes en zone de protection, 213 en zone réglementée supplémentaire.