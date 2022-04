Grippe aviaire en Dordogne : "Si on est tous solidaires, on arrivera à limiter le nombre de foyers"

La Dordogne est touchée à son tour par la grippe aviaire. Un épisode d'une ampleur inédite en France puisque plus de 1.100 foyers ont été détectés en France dont trois en Dordogne depuis ce weekend du 2 et 3 avril. Plus de 40.000 animaux ont d'ores et déjà été abattus. Selon Claire Jacquinet, vétérinaire spécialisée dans les élevages de volailles, invité du 6-9 de France Bleu Périgord, les prochains jours seront décisifs.

Les décisions qui seront prises dans les heures à venir seront fondamentales"

Du particulier à l'éleveur

La docteure appelle "à une prise de conscience collective et à la responsabilité de chacun. Est-ce-que-je dois bouger les volailles ? La réponse est non. Pendant quelques jours, il ne faut rien toucher, dès qu'on commence à déplacer les animaux, on augmente le risque de propagation". La vétérinaire qui intervient en Dordogne mais aussi en Gironde et dans le nord du Lot-et-Garonne rappelle que "la mise à l'abri" devrait déjà être réalisée partout et qu'il faut appliquer ces règles que l'on soit un éleveur ou bien un particulier avec une basse-cour. Et cela concerne tous types de volailles, pas seulement les canards.

Le virus est encore plus puissant que nous et il a toujours de l'avance nous"

Un virus particulièrement virulent cette année

Claire Jacquinet explique sur France Bleu Périgord que le virus de la grippe aviaire est particulièrement virulent cette année : "les virus qu'on a eu les années précédentes se sont transformés et celui qu'on a cette année touche toutes les volailles. Cette année aussi ce qui est exceptionnel c'est qu'on a une épidémie en migration ascendante".

Cette version du virus d'autant plus dangereuse que le virus est "inapparent pendant les premiers jours avant l'apparition des premiers signes cliniques, entre huit et dix jours, on ne voit rien et le virus va être sécrété en très grande quantité. Si on est vraiment tous solidaires, on arrivera à limiter et à endiguer le nombre de foyers".

Plus de 40.000 animaux abattus en Dordogne

Des canards et des oies contaminés ont déjà été abattus mais des abattages préventifs sont également prévus. "Malheureusement, c'est la seule arme qu'on ait, détaille Claire Jacquinet, car un virus ne vit pas tout seul. Il a besoin de vivant et d'animaux. Quand il en trouve, il se multiplie et la seule façon de casser le cycle c'est qu'il n'y ait plus d'animaux. L'abattage préventif n'est pas préconisé partout mais seulement dans les zones qui sont proches d'un foyer de contamination.