Grippe aviaire : les oiseaux confinés en Mayenne, département particulièrement exposé

La grippe aviaire a fait son retour en France, avec plusieurs élevages touchés, notamment dans les Landes et dans le Calvados. En Mayenne, un arrêté préfectoral impose le confinement des volailles qui risquent d'être contaminées par les oiseaux sauvages.

Les volailles confinées en Mayenne pour cause de grippe aviaire

L'apparition, puis la progression rapide d'un virus influenza aviaire très pathogène, (IAHP), a conduit le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à relever le niveau de risque, de "négligeable" à modéré, le 25 octobre et à "élevé", depuis le 4 novembre. Les éleveurs de volailles sont donc désormais contraints de confiner leurs animaux, pour éviter qu'ils ne soient contaminés par des oiseaux sauvages.

La Mayenne particulièrement exposée

Le département de la Mayenne se situe sur la trajectoire d'un couloir de migration des oiseaux sauvages, en provenance de l'Europe du Nord et de Russie et se dirigeant, en cette saison, vers l'Europe du Sud et l'Afrique.

108 communes du département sont classées en "zone à risque particulier", pour leur grand nombre de points d'eau, qui sont autant de lieux de pause, pour les oiseaux et donc de contacts possibles.

Des mesures préventives

Les volatiles doivent être confinés ou protégés par des filets. Les rassemblements d'oiseaux, foires, concours, expositions, sont interdits en Mayenne, et, les animaux originaires du département sont interdits sur le reste du territoire national. Le transport et les lâchers de gibiers d'élevage à plumes sont interdits.

Dans les élevages, la surveillance clinique doit être quotidienne. La vaccination est obligatoire pour les oiseaux, dans les zoos, les refuges, lorsqu'ils ne peuvent être confinés ou protégés par des filets.

Des éleveurs inquiets

La Mayenne compte 900 élevages de volailles, dont la moitié en plein air. Depuis quelques jours, les éleveurs ont dû confiner leurs animaux. D'après Philippe Jehan, aviculteur à Chatillon-sur-Colmont, "cela génère du stress, car les oiseaux ont l'habitude de sortir et en sont tout à coup empêchés". Leur crainte concerne surtout les exportations, poursuit Philippe Jehan : "nos acheteurs étrangers risquent de préférer des pays où il n'y a pas de risque. Entre les restaurants fermés pendant les fêtes et les risques de baisse des exportation, l'élevage mayennais se porte mal".