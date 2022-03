Grippe aviaire en Ille-et-Vilaine : des milliers de volailles vont devoir être abattues

"Il faut aller vite pour tenter d'endiguer l'épizootie. Les services vétérinaires de l'Etat sont fortement mobilisés" indique Gilles Fièvre, directeur adjoint de la direction départementale de protection des populations d'Ille et Vilaine. Au total dans le département, ce sont 130 élevages qui sont actuellement sous surveillance. 72 élevages dans le périmètres de 10 kms autour du foyer détecté dimanche 19 mars à Essé près de Janzé, et 65 élevages autour du foyer confirmé le 27 mars dans une exploitation de canards à Guipry Messac.

60 à 80.000 volailles abattues préventivement cette semaine

Dans l'élevage de Guipry, 4.900 canards ont été abattus dès ce lundi et l'éleveur a été indemnisé Toute cette semaine, dans le secteur d'Essé cette fois, entre 60.000 et 80.000 volailles seront abattues préventivement dans huit élevages situés à moins de 3kms du foyer confirmé. Les volailles abattues seront testées, "si elles ont contracté le virus, elles iront à l'équarrissage, si elles ne sont pas atteintes, elles pourront entrer dans la chaine alimentaire" précise Gilles Fièvre. Dans le secteur de Guipry Messac où un deuxième foyer a été détecté, les expertises sont toujours en cours dans les élevages voisins.

Nettoyage et désinfection renforcés

Dans une zone de 10kms autour des foyers confirmés, les visites des vétérinaires sont régulières, les mesures de nettoyage et de désinfection sont renforcées "les vêtements utilisées, les bâtiments, les véhicules qui transportent l'alimentation doivent être désinfectés" précise Gilles Fièvre.

La France, premier pays producteur de volailles en Europe

La grippe aviaire est transmise par des oiseaux migrateurs, et quand le virus arrive, il faut agir vite. "Le virus est très contagieux dans nos élevages où les volailles sont très nombreuses, il peut provoquer une véritable hécatombe en quelques jours" souligne Maryline Kouba, professeur en sciences animales, spécialisée en aviculture à l'institut Agro Rennes Angers. "La grippe aviaire provoque les mêmes symptômes que la grippe chez l'homme, et elle est mortelle pour nos volailles. On n'a pas d'autres moyens pour stopper l'épidémie que d'abattre les animaux" souligne l'enseignante. On rappelle que ni la viande, ni les oeufs, ni le foie gras, ne sont contaminés, on peut donc continuer à en consommer sans craintes.