Grippe aviaire en Ille-et-Vilaine : la surveillance est renforcée dans 73 exploitations autour d'Essé

4.500 canards de Barbarie, 1.900 poulets et 200 pintades ont été abattus ce dimanche matin dans une exploitation à Essé, aux portes de Janzé (Ille-et-Vilaine). Le premier cas de grippe aviaire en Ille-et-Vilaine y a été détecté, quelques jours après celui dans le Morbihan. Comme celles de Janzé et du Theil-de-Bretagne, la commune d'Essé a été placée en zone réglementée de protection : toutes les volailles doivent être confinées, en intérieur ou à l'aide d'un filet. Ce cas d’influenza aviaire est "hautement pathogène" selon la préfecture.

La crainte de restrictions prolongées si un nouveau cas est découvert

La ferme du Mée, à Essé, se trouve dans ce périmètre de trois kilomètres autour de l'exploitation infectée. "C'était « la fin du Covid », ça allait mieux et on reprenait notre rythme d'avant...", souffle Anne-Marie Ameline, co-propriétaire. Pour celle qui produit du foie gras, il était déjà compliqué de s'approvisionner en canards depuis trois semaines : son fournisseur, qui se situe dans les Deux-Sèvres, d'où transitent les canards, a été touché par la grippe aviaire.

Anne-Marie Ameline et son mari Fédéric produisent du foie gras dans la ferme du Mée, à Essé. Ils ne peuvent plus recevoir de canards à cause des restrictions. © Radio France - Maxime Glorieux

Avec ce premier cas en Ille-et-Vilaine, elle ne peut plus recevoir de canards sur son exploitation agricole. La dernière livraison date de trois semaines et les stocks de foie gras sont aujourd'hui quasiment vides. "Et s'il y a un autre cas dans trois semaines, ou même dans deux mois, cela veut dire que la reprise se fera encore plus tard, avec peut-être des problèmes pour la fin de l'année, qui est la saison la plus importante, explique Anne-Marie Ameline. J'avais plusieurs projets en cours, j'ai tout mis à l'arrêt, pour ne pas avoir de prêts alors qu'on ne connaît pas l'avenir."

Quelles sont les communes situées dans la zone de surveillance ?

Les restrictions vont durer au moins un mois, soit la période de nettoyage de l'exploitation infectée (une semaine) et celle de transition avant l'accueil de nouveaux canards (21 jours). L'origine de ce cas de grippe aviaire reste inconnue pour le moment. Dans son bureau, le maire d'Essé, Joseph Geslin, épluche les nombreux documents de la préfecture. "Il existe un registre des particuliers qui ont des oiseaux, de compagnie ou de la volaille pour pondre des œufs, par exemple. On n'a pas forcément tous les noms et ils ne se déclarent pas, naturellement. C'est donc le rôle du maire, qui connaît bien son périmètre et ses administrés, de les contacter dans la mesure du possible."

Une zone de surveillance a également été instaurée dans un rayon de dix kilomètres autour de l'exploitation infectée. Cela concerne 73 exploitations agricoles dans les 22 communes suivantes : Amanlis, Boistrudan, La Bosse-de-Bretagne, Brie, Chanteloup, Châteaugiron, Coesmes, Corps-Nuds, La Couyere, Lalleu, Marcille-Robert, Moulins, Nouvoitou, Le Petit-Fougeray, Pire-sur-Seiche, Retiers, Saint-Armel, Sainte-Colombe, Saulnieres, Le Sel-de-Bretagne, Thourie et Tresboeuf. Certains producteurs de la coopérative des poulets de Janzé se trouvent dans ce secteur. Contactée, la coopérative n'a pas répondu à nos sollicitations.

Le maire d'Essé, Joseph Geslin, a passé une partie de la journée de dimanche à recenser les particuliers détenteurs de volailles. © Radio France - Maxime Glorieux

Le maire d'Essé appelle les promeneurs à la prudence autour de la commune : des oiseaux morts pourraient être retrouvés. "Ils doivent les signaler auprès des services vétérinaires qui feront un prélèvement pour comprendre la cause du décès". Si une mortalité anormale est constatée, le détenteur est invité à contacter immédiatement son vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine à cette adresse e-mail : ddpp@ille-et-vilaine.gouv.fr. La grippe aviaire n'est pas transmissible à l'Homme.