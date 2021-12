Grippe aviaire en Limousin : "Mes poules sont à l'étroit, il y a moins de minéraux et donc une chute de ponte"

Les éleveurs de volailles du Limousin sont en colère et protestent contre les arrêtés grippe aviaire. Depuis début novembre, toutes les volailles doivent être confinées pour éviter le risque de propagation de l'influenza aviaire. La Confédération paysanne a déposé plusieurs recours pour dénoncer ces arrêtés et "sauver l'élevage plein air". L'audience au Conseil d'État est prévue vendredi 17 décembre. Dans le Limousin un comité de soutien s'est créé pour défendre les producteurs en cas de contrôle sanitaire.

Impact sur le bien-être des poules et sur le chiffre d'affaire

Benjamin Foucaut élève 600 poules pondeuses plein air en agriculture biologique à la ferme de la Basse Jourdanie sur la commune de Pageas dans le sud de la Haute-Vienne. Habituellement ses poules peuvent gambader sous les vergers toute l'année. Mais en raison de la grippe aviaire, la surface a due être drastiquement réduite. "Pour cent poules, il y a 50 mètres carrés alors que normalement le parcours fait 700 mètres carrés", déplore le producteur. "Elles sont vraiment à l'étroit (...) Pour elles il y a moins de minéraux et de vitamines et aussi moins d'œufs." Le fermier estime que ses volailles pondent 20% d'œufs en moins par rapport à une saison normale.

Benjamin Foucaut, éleveur de poules pondeuse plein air et bio à Pageas Copier

Remise en cause l'appellation plein air

Même si cela s'applique sur une surface réduite, les poules de Benjamin Foucaut peuvent sortir grâce à une dérogation. Mais ce n'est pas le cas de tout monde affirme l'éleveur : "Beaucoup d'éleveurs n'ont pas pu, par manque de temps ou de moyens, demander la dérogation, donc leurs poules restent enfermées et pourtant il y a marqué 'plein air' sur les œufs". Pour dénoncer la situation et alerter les consommateurs la Confédération paysanne lance une pétition en plus des recours en justice. Si le Conseil d'État donne raison à la Confédération paysanne, les arrêtés sont suspendus jusqu’au jugement. La réponse devrait être communiquée en début de semaine prochaine.