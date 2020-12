Grippe aviaire en Loire-Atlantique : l'appel à la prudence pour les particuliers

Depuis la découverte du cadavre d'une oie sauvage, morte de la grippe aviaire, sur une plage à Pornichet, les mesures de prévention ont été renforcées dans un rayon de cinq kilomètres autour du lieu de la découverte. Elles concernent donc aussi les villes de Saint-Nazaire et de La Baule. Les particuliers qui ont des volailles chez eux doivent se signaler en mairie et prendre des mesures pour qu'elles ne soient pas en contact avec des oiseaux migrateurs potentiellement contaminés par le virus.

Eviter que les oiseaux migrateurs s'arrêtent, mangent et... fassent caca

C'est-à-dire que, pour éviter qu'ils ne donnent envie aux oiseaux migrateurs de venir les voir, ces volatiles doivent être enfermés ou protégés par un filet. Même chose pour la nourriture : elle ne doit pas être accessible pour éviter que les oiseaux sauvages s'arrêtent, mangent et... fassent caca ! Parce que c'est comme ça que la grippe aviaire se transmet. Ensuite, il suffit de marcher ou de rouler dans les fientes pour répandre le virus et risquer qu'il n'arrive jusqu'à un élevage professionnel.

Protéger les élevages professionnels

Le plus gros risque, c'est en effet celui-là : contaminer l'un des 300 élevages de volailles de Loire-Atlantique, comme ça avait par exemple été le cas en 2018 à Legé où plus de 16.000 canards avaient du être abattus. Et c'est d'autant plus important que la filière avicole est déjà durement touchée par la crise de la Covid-19. Les canards, les pintades, les cailles et les pigeons s'écoulent beaucoup dans les restaurants - qui sont fermés en ce moment - et à l'export où, là, les ventes se sont écroulées au printemps.

Signaler les cadavres suspects

Il est aussi demandé aux personnes qui découvriraient le cadavre d'un oiseau sauvage dont la mort semble suspecte de contacter l'Office Français de la Biodiversité (OFB) par courriel : sd44@ofb.gouv.fr ou par téléphone au 02 51 25 07 87. Il ne faut pas toucher l'oiseau ni trop s'en approcher pour ne pas risquer de se contaminer. Il ne faut pas non plus le déplacer pour que les agents de l'OFB puissent chercher d'éventuels autres cadavres à proximité.