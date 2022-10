Grippe aviaire en Mayenne : les agriculteurs déplorent les différences de règles avec les particuliers

La grippe aviaire touche désormais le département de la Mayenne. Deux cas d'influenza aviaire ont été détectés vendredi dernier dont un chez un particulier de Ballots, dans le sud du département. Une oie est en effet infectée. En janvier 2022, un cas de grippe aviaire avait déjà été signalé dans cette même commune mayennaise et chez un particulier. D'où l'incompréhension de certains professionnels de la volaille.

"Nous, on a des règles à respecter parce qu'elles nous sont imposées et à juste titre" observe Jérôme Boissé, président du groupement des Ducs de Mayenne . "Le principe de précaution s'applique comme l'an dernier où les animaux ont été confinés. C'était de loin la meilleure solution à ce moment-là. Par contre, on voyait malgré tout certains particuliers qui avaient des volailles en extérieur et qui naviguaient un peu n'importe comment" termine l'agriculteur.

Redoubler de vigilance

L'inquiétude est de mise depuis l'annonce préfectorale. "Il faut être inquiet car cela veut dire que tout le monde sera plus prudent" poursuit Jérôme Boissé. Pour l'instant la préfecture de la Mayenne n'impose aucune règle de précaution. À Ballots et Évron, elle a tout de même mis en place des zones de contrôle temporaire, et appelle malgré tout à la vigilance et à signaler "toute mort suspecte de volatiles auprès d’un vétérinaire".