Grippe aviaire dans le Sud-Vendée : la situation est « stabilisée »

Peut-être le bout le tunnel pour les producteurs de volailles du sud de la Vendée. Fin décembre, tout un secteur des environs de Fontenay-le-Comte avait été mis sous haute surveillance suite à des cas de grippe aviaire. Comme ailleurs en France, ils ont été provoqués par des oiseau migrateurs. Le secteur est désormais considéré comme stabilisé, suite aux dernières analyses, indique Christophe Mourrieras, directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

Ce sont en fait deux élevages de Saint-Maurice-des-Noues qui ont été touchés. Les animaux ont été abattus, comme ceux d'un troisième élevage, tout proche, par mesure de précaution. Environ 70.000 animaux au total ont été tués. Un périmètre de sécurité a ensuite été mis en place. Du coup, 130 élevages, situés dans un rayon de dix kilomètres, répartis sur 22 communes, ont depuis une activité réduite. Ils sont soumis à des contraintes sanitaires sévères, et ce n'est pas terminé.

Les éleveurs doivent encore patienter

Le protocole exige en effet de conserver les mesures de sécurité encore plusieurs semaines. Les éleveurs peuvent envoyer des animaux à l'abattoir, quand les tests sont favorables, mais ne peuvent pas en recevoir. Il faudra attendre au moins jusqu’au 21 janvier pour les volailles du type poulets ou pintades, au moins jusqu'au 10 février pour les canards.

S’ajoutent à cela des conditions de travail rendues difficiles par les règles sanitaires à appliquer. Un périmètre de sécurité doit rester en place autour des bâtiments. Il faut désinfecter les voitures, camions et autre matériels, à l'entrée et au départ. Seules les personnes autorisées peuvent entrer, et à condition d'être équipées de vêtements de protection.

Un secteur en crise

Comme il n'y a pas eu d'arrivées d'animaux, certains bâtiments sont aujourd'hui vides et donc, ne produisent rien. On le voit, pour les aviculteurs, la galère continue, après une période qui a déjà été très difficile, notamment pour les producteurs de canards. Ils travaillent avant tout pour la restauration, qui a été touchée de pleine fouet par la crise Covid-19 et les longues périodes de fermeture des restaurants.