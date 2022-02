Grippe aviaire en Vendée : 70.000 volailles abattues dans le secteur de Maché

La grippe aviaire a touché quatre nouveaux élevages depuis le début de la semaine en Vendée. 70.000 volailles ont été abattues, dans un périmètre entre Saint-Christophe-de-Ligneron, Maché et Saint-Paul-Mont-Penit. Des volailles à proximité d'un autre foyer de grippe aviaire détecté quelques jours plus tôt, jeudi 10 février, ayant entraîné l'euthanasie de 12.000 dindes. C'est la première fois depuis le début de l'année que l'on constate une contamination entre élevages. Auparavant, le virus était transmis par des oiseaux sauvages.

Quatre élevages concernés

Des signes cliniques ont d'abord été observés sur des poules pondeuses lundi 14 février, à 350 mètres du premier foyer. Sur deux autres exploitations dans un rayon d'1,5 km, les analyses en laboratoire se sont révélées positives, les volailles étant encore en phase d'incubation. Enfin, un quatrième élevage, très proche, n'était pas encore contaminé, mais un abattage préventif a été décidé malgré tout pour éviter la diffusion du virus.

Il faut vraiment qu'on fasse comprendre que parfois on sacrifie un élevage pour sauver les dix qui sont autour. - Christophe Mourrieras, directeur de la DDPP de Vendée

Une décision lourde de conséquence pour les éleveurs, reconnaît Christophe Mourrieras, directeur de la DDPP de Vendée (la direction départementale des populations), mais elle est nécessaire pour "devancer le virus et arrêter cette diffusion en tache d'huile".

"L'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'oiseaux et de volailles d'élevage dans ce secteur pour arrêter la multiplication virale, puisque le virus n'aura plus de victimes à se mettre sous la dent et dans ce cas-là, la diffusion va s'arrêter d'elle même", explique-t-il, précisant que depuis, aucun nouveau cas de grippe aviaire n'avait été détecté. "On a vraiment quelque chose qui commence à se stabiliser."

Un virus plus virulent que l'an dernier

Chaque hiver, la grippe aviaire est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des éleveurs avicoles. Mais cet hiver, le virus est plus virulent et se propage plus vite que l'an dernier. Depuis le début de l'année, sept foyers de grippe aviaire ont été détectés en Vendée, contre trois foyers l'an passé. Autant d'épreuves à vivre pour les agriculteurs, souligne Eric Coutant, vice-président de la chambre d'agriculture de Vendée, et vice-président de la FDSEA.

"Quand on élève des animaux, ce n'est pas pour les voir décimés par un virus ! Parce qu'en fait, concrètement, c'est ce qui se passe. On sait que ça fait partie de notre métier. Mais c'est évident que quand on est éleveur, on ne se fait jamais à ça ! Pour ma part, j'ai parlé à des gens concernés par les cas depuis le début de l'hiver. Ils sont forcément marqués et pourtant, ce sont des gens qui ont bien fait leur travail. On a des niveaux de biosécurité très élevés."

Forcément, c'est un traumatisme pour les éleveurs ! - Eric Coutant, vice-président de la chambre d'agriculture de Vendée

Les éleveurs touchés par la grippe aviaire sont indemnisés par l'Etat, non seulement pour leur pertes directes, mais aussi pour compenser le manque à gagner.

En Loire-Atlantique, la préfecture a signalé une forte suspicion de foyer à Vieillevigne, dans le vignoble nantais. Quatre autres communes du secteur sont concernées par le périmètre de sécurité : Legé, La Planche, Remouillé et Corcoué-sur-Logne.