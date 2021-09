Grippe aviaire en Vendée : des mesures de prévention supplémentaires dans 126 communes

Le risque d’influenza aviaire, ou grippe aviaire, est toujours présent en Vendée, et le préfet rappelle les règles en usage. Il annonce aussi des mesures de prévention supplémentaires pour 126 communes situées sur la frange littorale, dans le Marais breton et le Marais poitevin.

La France relève le niveau de risque face à la grippe aviaire H5N1 et renforce la mise en œuvre de mesures de prévention dans les élevages de volailles. C’est ce qu’indique la préfecture de la Vendée, où des mesures particulières doivent d'ores et déjà être appliquées par les éleveurs. En plus des mesures de sécurité habituelles et de la surveillance, des mesures complémentaires sont décidées dans les 126 communes situées en zones à risque particulier (ZRP). Ce sont les secteurs où se trouvent des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs. Environ 15 % des élevages professionnels de Vendée sont concernés.

Claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux

Interdiction de rassemblement d’oiseaux (concours ou expositions)

Interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes

Interdiction d’utilisation d'appelants.

Ces mesures doivent être appliquées dès ce vendredi 10 septembre.