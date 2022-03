Grippe aviaire en Vendée : les particuliers doivent aussi confiner leurs volailles

"C'est une catastrophe", déplore Roselyne Philpart, maire de Vendrennes, en Vendée, mais aussi a la tête d'une exploitation de poules pondeuses. Dans sa commune, l'épidémie de grippe aviaire ne cesse de prendre de l'ampleur. "Tous les élevages, les uns après les autres, de la commune sont concernés, c'est à dire qu'ils attrapent les uns après les autres la grippe aviaire. Je pense que tout le monde pense que ça va arriver. Ce n'est qu'une histoire de jours."

"J'essaie d'être en règle"

Depuis novembre, toutes les volailles doivent être confinées, pour éviter de contaminer ou qu'elles ne soient contaminées par des oiseaux migrateurs. C'est le cas pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, qui ont parfois deux ou trois poules dans une basse-cour.

Dans cette commune de 1900 habitants, difficile de trouver des poules ou des oies. Et quand on sonne aux portes, c'est souvent la même réponse : "Nous n'avons pas de basse cour"... et personne n'ose même dire qui en a dans le voisinage. Cet habitant de la commune a une dizaine de volailles et il a mis un point d'honneur à respecter les règles de confinement. "Tout est enfermé. J'essaie d'être en règle. On ne sait jamais. Je ne voudrais pas que la maladie prospère chez des voisins. Il m'a semblé bon de faire. Ce n'est pas avec plaisir, parce qu'ils sont confinés dans 30 mètres carrés, donc ce n'est pas toujours très simple. Mais bon, ça le fait !" Les particuliers doivent mettre un filet au dessus des enclos de leurs animaux, ou alors les enfermer. Mais elles ne peuvent pas rester dans les jardins, sans protections.

Des règles globalement bien respectées ... mais pas à 100%

Des règles qui sont globalement bien respectées pour la mère Roselyne Philpart,, mais pas à cent pour cent. Elle va donc tenter de recenser les volailles qui se trouvent dans les basse cour de sa commune. "Chaque particulier qui a une basse cour est censé déclarer ses animaux. Et ça, ça ne se fait pas. Parce que voilà, on ne le sait pas, les particuliers ne le savent pas ... mais là, c'est tellement grave que on va essayer de relancer les particuliers pour les sensibiliser, que les conseillers municipaux fassent le point, chacun dans son secteur, pour savoir qui a des animaux, puis essayer d'aller donner les documents en disant qu'il faut se déclarer, parce que c'est trop grave. Là, on est dans l'urgence, il faut faire quelque chose."

Mais une question reste en suspens : pour l'instant, la maire ne sait pas si les volailles des particuliers pourraient être abattues préventivement s'il y a un foyer épidémique important juste à côté.