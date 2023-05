Grippe aviaire : face à la réapparition du virus, les éleveurs de Dordogne appelés à la vigilance

Les dispositions de surveillance dans les élevages de canards, d'oies et de poulets avaient été allégées mi-avril , un mois après le dernier cas de grippe aviaire détecté en France. Mais depuis début mai, les cas d'influenza réapparaissent. 34 foyers ont été recensés en France, selon les autorités, notamment 8 dans les Landes et 24 dans le Gers. La préfecture de Dordogne appelle les éleveurs de palmipèdes dans le département à la vigilance et rappelle les mesures de prudence.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué, la préfecture indique qu'il faut limiter au maximum l'entrée des non-professionnels aux sites d’élevage. Ceux qui y accèdent doivent être bien protégés : passer "par un SAS réglementaire, [se laver] les mains, [porter] une tenue et des chaussures dédiées, etc.". Les déplacements de volailles doivent aussi être particulièrement surveillés.

Surveillance quotidienne

Tous les jours, les éleveurs et particuliers, propriétaires de canards, oies et poulets, doivent être attentifs à "tout signe évocateur de la maladie (troubles nerveux, baisse de consommation et/ou de ponte, etc.)". Si un de ces symptôme est relevé, il faut prévenir le vétérinaire. C'est lui qui lancera la procédure de suspicion d'influenza aviaire, via un signalement à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Dordogne.

La fédération de chasse la semaine (05.53.35.85.00 ou 06.86.17.70.50) ou l'office français de la biodiversité les week-end et jours fériés (05.53.13.17.72) doit être prévenu en cas de découverte de cadavres d’oiseaux sauvages.

37 communes sous surveillance en Dordogne

Dans le département, 37 communes sont en niveau "modéré" de risque de grippe aviaire. Les volailles doivent être enfermées et il est interdit de rassembler les oiseaux. Badefols-sur-Dordogne, Baneuil, Bergerac, Calès, Cause-de-Clérans, Cours-de-Pile, Couze-et-Saint-Front, Creysse, Gardonne, Ginestet, La Force, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Lunas, Mauzac-et-Grand-Castang, Mouleydier, Pezuls, Pontours, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Pressignac-Vicq, Prigonrieux, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Capraise-de-Lalinde, Sainte-Foy-de-Longas, Saint-Georges-Blancaneix, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Trémolat, Varennes, Vélines et Verdon sont concernés par ces mesures.