Grippe aviaire : fin des restrictions pour les élevages du Gers

La préfecture du Gers annonce la fin des restrictions ce vendredi pour tous les élevages de volailles, des mois après l'apparition d'un nouvel épisode de grippe aviaire. Après les Landes, le Gers est le deuxième département le plus touché par l'épidémie avec 66 foyers recensés.

La retour à la normale se fait progressivement dans notre vie quotidienne, idem pour les élevages de volaille. À compter de ce vendredi 11 juin, les restrictions qui touchaient les éleveurs sont désormais toutes levées. L'épisode de grippe aviaire est passé et la consommation de viande, de foie gras et d'œufs ne présente plus aucun risque selon la préfecture du Gers.

Un niveau de risque "négligeable"

Il n'y a donc plus besoin de confiner les animaux et de les cloisonner à l'intérieur, une mesure qui était encore pourtant en vigueur il y a quelques semaines. Nul besoin de les cloisonner donc selon la préfecture du Gers, qui rappelle que le niveau de risque de propagation de l'épidémie de grippe aviaire est passé de "modéré" à "négligeable".

à lire aussi Grippe aviaire : les éleveurs peuvent déconfiner leurs volailles

La vigilance reste tout de même de mise après un épisode de grippe aviaire particulièrement tenace en France. Ces derniers mois, on a recensé 66 foyers de contamination dans des élevages du Gers, ce qui en fait le deuxième département le plus touché de France derrière les Landes.

214 communes gersoises ont été touchées par ces mesures de restriction, qui incluaient aussi des abattages de canard ou encore d'autres volailles. Au total, 389 450 bêtes sont parties à l'abattoir dans le département pour limiter les risques de contamination.